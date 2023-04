Beatrice Valli e Marco Fantini genitori/ È nata Matilda Luce, l’annuncio su Instagram

Beatrice Valli e Marco Fantini di nuovo genitori: è nata Matilda Luce

Alla fine il grande giorno è arrivato: Beatrice Valli è diventata mamma per la quarta volta. L’influencer ed ex corteggiatrice di Uomini e donne ha dato alla luce una splendida bambina, la terza in coppia con il marito Marco Fantini, e i neo-genitori non possono essere più felici di così. L’annuncio è arrivato su Instagram, con una carrellata di teneri scatti in bianco e nero che ritraggono la Valli mentre allatta dolcemente il bebè, a pochi istanti dal parto.

Matilda Luce: questo il nome scelto per la piccolina, nata nelle scorse ore. Un nome sicuramente molto particolare per l’ultima arrivata in famiglia, che va ad aggiungersi alle altre due principesse di casa Fantini: Bianca e Azzurra. L’influencer, inoltre, è anche madre di Alessandro, il suo primogenito, nato da una precedente relazione.

Beatrice Valli e Marco Fantini, la loro storia d’amore

Beatrice Valli e Marco Fantini sono al settimo cielo. La coppia ha allargato la famiglia con l’arrivo di un altro bebè, il terzo frutto del loro amore, ma non è stata una gravidanza semplice per l’ex corteggiatrice, come rivelato su Instagram qualche settimana fa: “Questa è stata una delle peggiori gravidanze, anzi la peggiore in assoluto. Non me la sono vissuta dall’inizio come volevo viverla, anche se l’abbiamo tanto desiderata. Ci sono state dall’inizio complicanze, come la labirintite, che mi ha messa completamente al tappeto già quando ero di due mesi. Un mese e mezzo me lo sono fatta praticamente a letto“.

Il peggio però è passato e ora la coppia può sorridere di fronte all’arrivo di una nuova vita. Era il 2014 quando la coppia si conobbe a Uomini e donne, programma al quale entrambi presero parte: lei nel ruolo di corteggiatrice, lui in quello di tronista. Fantini alla fine scelse Beatrice come donna della sua vita e, da quel momento, la coppia non si è mai più separata. Oltre alla nascita delle prime due femminucce, hanno anche celebrato il loro amore con il matrimonio lo scorso anno.

