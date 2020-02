Beatrice Valli/ “La gravidanza? Davvero impegnativa, mi sta buttando giù” (Verissimo)

Beatrice Valli ha scelto il salotto di Verissimo per parlare del suo futuro accanto a Marco Fantini e della sua terza gravidanza. L’ex protagonista di Uomini e Donne, infatti, ha già due figli, il primo, Alessandro, nato dalla sua relazione con il calciatore Nicolas Bovi, e la seconda, Bianca, nata nel 2017 a suggellare l’amore che la lega all’ex tronista di Uomini e Donne. La seconda delle sorelle Valli e Marco Fantini, infatti, si sono incontrati per la prima volta nel celebre dating show di Maria De Filippi, dove lei si è fatta conoscere come corteggiatrice. La sua presenza, però, non è stata priva di polemiche: sono in molti ad averla criticata per aver intrapreso un percorso così importante avendo alle spalle un figlio da accudire. Beatrice Valli, però, ha dimostrato di averci visto giusto e, dopo aver conquistato il cuore di Marco Fantini, ha costruito proprio con lui la sua nuova famiglia.

BEATRICE VALLI: “LA GRAVIDANZA MI STA BUTTANDO GIÙ”

A causa di una gravidanza che si è rivelata molto più dura del previsto, Beatrice Valli oggi è meno presente sui social. Nei giorni scorsi, infatti, l’ex corteggiatrice ha pubblicato un lungo post per scusarsi, rivelando ai suoi oltre 2 milioni di follower tutte le sue piccole difficoltà quotidiane: “Sono poco presente in questi giorni ma chi si trova o si è trovata nella mia situazione capirà”, si legge in un post condiviso su Instagram. “Mi sono sempre trovata ad affrontare le mie due precedenti gravidanze nel migliore dei modi e senza problematiche – ha aggiunto la Valli – Non vi nego che questa gravidanza è davvero impegnativa e complicata come vi ho accennato attraverso le stories in questi giorni e mi sta buttando un po’ giù”. Di questo, la Valli ha parlato in una recente intervista concessa a Diva e Donna, dove ha rivelato l’importanza di avere accanto un uomo come Fantini: “Quando ho saputo di essere in dolce attesa, io e Marco eravamo felicissimi ma, allo stesso tempo, sapevamo che il percorso sarebbe stato complicato – ha spiegato l’influencer – Ci siamo stretto l’uno all’altra e abbiamo affrontato tutto, stando uniti. Il nostro amore fortissimo ci ha aiutato e sorretto”.

BEATRICE VALLI: “MASCHIO O FEMMINA? IL 5 FEBBRAIO L’ANNUNCIO…”

A rendere assai più pesante la gravidanza di Beatrice Valli è stata l’influenza, che ha colpito per oltre dieci giorni sia lei che il resto della sua famiglia. Nella giornata di ieri l’ex corteggiatrice è riuscita a tornare all’aria aperta, ma la stessa cosa non è stata per il suo compagno, Marco Fantini, ancora convalescente a letto. “Oggi finalmente vediamo la luce, io; e anche Alessandro forse uscirà. Bianca – conferma la Valli – è ancora malaticcia, mentre Marco è ko, ancora, quindi ne avrà ancora per due o tre giorni, fino a lunedì”. Beatrice Valli ha ammesso inoltre che i prossimi giorni saranno per lei molto importanti: mercoledì 5 febbraio si sottoporrà alla visita che potrebbe svelarle se il prossimo maggio darà alla luce un bambino o una bambina. “Il 5 c’è l’annuncio”, ha sottolineato l’ex corteggiatrice sui social, “e quindi andrà a trovare l’abito adatto per quell’evento”.



