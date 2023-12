Beatrice Valli: “Non sono incinta del quinto figlio”/ “Le persone devono per forza giudicare…”

Beatrice Valli vittima di body shaming: le critiche al fisico dopo quattro gravidanze

Il mondo dei social è ormai da considerare come un vero e proprio luogo di lavoro: influencer, content creator e tanti altri sono i ruoli che grazie alle piattaforme digitali crescono in termini di influenza. Chiaramente, le sfumature del web sono varie e l’esposizione può esporre i protagonisti alla grottesca abitudine di alcuni utenti di bersagliare, anche senza alcuna ragione, volti noti e attivi sui social. Come riporta Il Vicolo delle News, tale circostanza si è palesata – e non per la prima volta – ai danni di Beatrice Valli.

L’abbiamo conosciuta a Uomini e Donne e poi apprezzata con la sua attività sui social; Beatrice Valli è forse tra le influencer più seguite e, in virtù di tale notorietà, deve quotidianamente fare i conti con l’inconsistenza e la cattiveria gratuita degli haters. Come spiega il portale, la giovane si è lasciata andare ad un lungo sfogo sui social dopo essere stata bersagliata nuovamente dal suo fisico; segno di come alcuni utenti ancora non comprendano il concetto di body shaming.

Beatrice Valli, la forza della consapevolezza contro le critiche degli haters

“Non sono incinta del quinto figlio. Non mi interessa tornare in forma come tante persone possono pensare, non mi interessa fare una dieta ma prendermi cura della mia bambina; mangiando sano per produrre latte buone per lei”. Inizia così il post di Beatrice Valli che, sicuramente controvoglia, ha dovuto ribattere alle offese ricevute sul web con riferimento al suo fisico. “Mi prendo cura in primis di stare bene con me stessa e non dover dimostrare che la ripresa dal parto debba essere per forza in tre caz*o di mesi”. L’influencer ha dunque spiegato con estrema dignità come sia consapevole e fiera del suo corpo, provato da 4 gravidanze, e di non avere alcuna fretta di dare credito a determinati canoni di forma fisica quanto mai fuorvianti e lontani dalla sua realtà.

“Ultima cosa, ascoltate il vostro star bene e non le persone che devono per forza giudicare”. Prosegue così – come riporta Il Vicolo delle News – il post di Beatrice Valli. L’influencer ha sottolineato giustamente l’importanza di stare bene con sé stessi, ignorando le critiche che spesso risultano gratuite oltre che prive di argomentazioni pertinenti. L’ex volto di Uomini e Donne ha poi ringraziato amorevolmente suo marito Marco Fantini, sempre al suo fianco nei momenti più duri e soprattutto nella meravigliosa costruzione di una famiglia felice.











