Beatrice Valli quando partorisce? Paura dopo il malore/ “Rimasta incinta nonostante un problema alle ovaie”

Beatrice Valli ospite di “Verissimo – Le Storie“, il rotocalco televisivo condotto da Silvia Toffanin e trasmesso in replica sabato 25 aprile 202o su Canale 5. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è raccontata a cuore aperto in compagnia del fidanzato Marco Fantini, conosciuto proprio all’interno del seguitissimo dating show di Canale 5. La Valli, in particolare, si è soffermata sulla gravidanza in corso, visto che è in attesa del terzo figlio dall’ex tronista di Uomini e Donne. Si tratta di una bambina, e si chiamerà Azzurra, come ha anticipato la Valli, che si è poi lasciata andare al racconto delle grandi difficoltà incontrate nel portare avanti la gravidanza. “È impegnativa, per determinate cure che ho fatto inizialmente quando ero a Los Angeles”, ha detto la influencer, entrando poi nello specifico dei suoi problemi. “Ho avuto un problema grosso alle ovaie, non mi hanno operato, per fortuna. Ma avevo meno probabilità di rimanere incinta”. Una gravidanza complicata, quella della Valli, che si è poi ulteriormente aggravata, come ha ammesso lei stessa: “Poi ho avuto un’infezione molto grossa all’intestino, quindi facevo delle cure molto pesanti che a volte non mi facevano neanche capire quello che accadeva durante la giornata. Soprattutto stare a contatto con i bambini in quel momento era molto difficile, perché non potevo dare il massimo”.

Beatrice Valli parto: “Io sono pronta, non ho paura”

Beatrice Valli, la fidanzata di Marco Fantini, si è anche emozionata, nel raccontare tutte le difficoltà incontrate, ma poco dopo ha precisato: “Deve andare tutto bene, lo spero perché non l’ho presa molto bene. Non sono tranquilla come con le altre, perché avendo fatto queste cure qui non si sa mai. L’importante è che stia bene il bambino o la bambina”. Un pensiero poi per i suoi due figli Alessandro e Bianca: “Non è facile perché non riesco a dare il massimo con i bambini. Magari mi dicono di non prenderli in braccio, ma come fai a non prendere in braccio tua figlia?”. Il parto della Valli è previsto per la prima settimana di maggio.

Le ultime news sulla gravidanza di Beatrice Valli

Proprio ieri è giunta notizia del malore di Beatrice Valli che ha costretto lei e il padre della nascitura a recarsi in tutta fretta in ospedale. Grazie a Dio, però, non si è trattato di niente di grave, anche se il parto pare non essere troppo lontano: “Pensavamo che fosse arrivata l’ora di vedere Azzurra”, ha confidato Fantini sui social, “ma ci ha fatto uno scherzetto. Non potete capire l’ansia, ma una bella notizia me l’hanno data. Potrò entrare durante il parto e sono super felice. Adesso la Bea mi ha scritto, mi ha detto che la rilasciano perché non è ancora l’ora. Ma Azzurrina ha tanta voglia di uscire, quindi manca mi sa qualche giorno per vederla. Non vedo l’ora”. Contestualmente, anche lei è intervenuta sui social per spiegare quello che è successo: “Oggi non sto per niente bene e ho preferito farmi visitare. Non manca tanto ma ora torno a casa. Mi sa che tornerò presto”.



