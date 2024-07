Alcune settimane fa vi avevamo raccontato di una nuova liaison per una vecchia conoscenza di Uomini e Donne: Beatriz D’Orsi. La giovane ha trascorso diversi mesi alla corte di Brando Ephrikian senza però essere riuscita a fare breccia nel ragazzo. Ultimata l’esperienza nel dating show sono però arrivati i rumor a proposito di una svolta sentimentale al fianco di Bernardo Vegni.

A quanto pare, la relazione tra Beatriz D’Orsi e Bernardo Vegni è durata piuttosto poco: come racconta Coming Soon, l’amore tra i due sarebbe già sbiadito come testimoniato anche dalle ultime dichiarazioni dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne che sui social, senza giri di parole, ha affermato: “Sono single! Nessuna frequentazione al momento”.

Beatriz D’Orsi torna single e rispuntano le voci che la vorrebbero come nuova tronista di Uomini e Donne 2024

Arriviamo così alla ‘suggestione’ del momento: vedremo Beatriz D’Orsi come nuova tronista di Uomini e Donne 2024? Con la precedente relazione agli albori, il sogno di una parte dei fan sembrava pura utopia per ragioni evidenti. Ora che però la giovane è tornata single, tornano in auge le possibilità di vederla sul trono del dating show per rimediare a quanto accaduto nella scorsa stagione dove purtroppo non è riuscita ad essere la scelta di Brando Ephrikian.

Manca ancora poco più di un mese prima di conoscere i nomi dei nuovi protagonisti del dating show di Canale 5: basta dunque attendere ancora poche settimane prima di scoprire se Beatriz D’Orsi sarà la nuova tronista di Uomini e Donne