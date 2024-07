Uomini e donne 2024, Beatriz D’Orsi e il fidanzato Bernardo Vegni si sono lasciati/ Silenzio rotto

È finita tra Beatriz D’Orsi e il nuovo fidanzato Bernardo Vegni, lei svela: “Sono single”

Nelle scorse settimane Beatriz D’Orsi con il suo nuovo fidanzato Bernardo Vegni è uscita allo scoperto sui social. Nel dettaglio, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne 2024 aveva postato uno scatto su Instagram abbracciata a Bernardo Vegni, un ragazzo di Siena di cui si conosce attualmente ancora poco, non essendo un volto del mondo dello spettacolo. I due non hanno mai ufficializzato la loro relazione ma da alcune stories su Instagram in molti hanno notato che frequentano gli stessi posti e che Beatriz era stata invitata alla festa di Laurea di un amico del giovane.

Adesso, però, a smentire il gossip è intervenuta, sempre sui social, Beatriz D’Orsi stessa che rispondendo a degli ask su Instagram ha smentito di essere fidanzata con Bernardo Vegni. Più precisamente a chi le ha chiesto se fosse single o fidanzata ha chiarito: “Rispondo a tutti sono single. E nessuna frequentazione al momento.” Insomma, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne di Brando Ephrikian, che non è stata scelta in favore di Raffaella Scuotto, è single. È già finita con il suo nuovo fidanzato Bernardo Vegni.

Molto attiva sui social, Beatriz D’Orsi, ex corteggiatrice di Brando Ephrikian a Uomini e Donne, di recente si è duramente sfogata contro alcuni commenti cattivi e pesanti sul suo aspetto fisico. Nello specifico alcuni utenti, soprattutto donne, hanno voluto sottolineare la sua eccessiva magrezza parlando addirittura di ‘anoressia’. Beatriz si è quindi duramente sfogata: “Non pensavo di dover fare un video del genere, ma eccomi qua. Come sia possibile che dopo tanti anni di lotta al bodyshaming, di lotte per accettare la propria taglia, ancora ci siano certi commenti. Ciò che mi fa ribrezzo è che molte sono donne che potrebbero essere mia madre, mia nonna, che si permettono di dire delle cose sconsiderate sulla costituzione di una persona” E poi ancora ha aggiunto: “Ma secondo quali criteri dite una cosa del genere?”. Ed è passata a spiegare che solo dottori e psicologi hanno il diritto di poter dare giudizi di questo tipo, ma tutto il resto è semplicemente bodyshaming.”











