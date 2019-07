BEAUTIFUL/ Anticipazioni 11 luglio: Xander tra Emma e Zoe mentre Steffy…

ANTICIPAZIONI BEAUTIFUL 11 LUGLIO

Nelle anticipazioni della nuova puntata di Beautiful, in onda giovedì 11 luglio su canale 5 prima del consueto appuntamento con la soap opera spagnola Una Vita, Xander si ritrova sempre più diviso tra Emma e Zoe. Mentre si trova neLLo spazio privato deL BiKini in compagnia di Emma, Zoe vorrebbe andare oltre con la ragazza e portare la relazione su un livello successivo. Emma, però, non è della stessa idea e, dopo averlo fermato, gli dice chiaramente di non essere pronta per avere una relazione sessuale con lui che, inevitabilmente, renderebbe tutto ancora più complicato. Quando Emma va via, Zoe che si era intrufolata nel locale per curiosare, notando la rivae andare via, approfitta della situazione per avvicinarsi nuovamente a Xander ricordandogli quanto stavano bene insieme e scusandosi per l’atteggiamento morboso del passato.

BEAUTIFUL: LA PROMESSA DI STEFFY

Steffy, dopo aver rinunciato senza combattere a Liam per evitare una nuova guerra in famiglia, promette a Hope di voler essere un esempio positivo per sua figlia Kelly e di non avere alcuna intenzione di rinunciare allo stesso modo al suo avoro. Tra le due sorellastre è ormai guerra aperta e la cosa, inevitabilmente, si ripercuote sul rapporto tra Brooke e Ridge, sempre più lontani a causa delle rispettive figlie. Brooke, infatti, accusa Ridge di voler punire Hope per aver sposato Liam togliendo così il marito a Steffy e un padre presente a Kelly. Lo stilista, però, rigetta l’accusa della moglie ribadendo di essere stato costretto a compiere una scelta difficile per il bene della Forrester e che, se si fosse trovata al suo posto, da amministratore delegato dell’azienda, avrebbe fatto la stessa scelta. Ridge, poi, chiede a Brooke di non prendersela con Steffy augurandosi di poter arrivare ad una tregua riportando la pace in famiglia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA