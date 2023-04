Beautiful/ Anticipazioni 12 aprile: Thomas svuota il sacco, Steffy è sotto choc

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 12 aprile

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 12 aprile ci svelano che Thomas chiede a Douglas se ha effettivamente visto nonna Brooke baciare Babbo Natale e crede fosse, in realtà, Ridge. Il bambino chiarisce che non è successo alla vigilia di Natale, ma all’ultimo dell’anno. Il giovane Forrester domanda al figlio di pensarci bene, al che Douglas gli risponde di esserne sicuro: nonna Brooke stava baciando il papà di mamma Hope. Thomas quindi capisce tutto e realizza che la Logan era in compagnia di Deacon a Capodanno! In quel momento arriva Steffy, che chiede cosa stia succedendo. Al Il Giardino, intanto, Sheila confida a Deacon di aver origliato parte della sua conversazione con Hope. La donna si allontana appena in tempo perché sta arrivando Ridge. Lo stilista ha un confronto faccia a faccia con Deacon, al quale intima di stare lontano da Brooke e da Hope: lui non farà mai parte della loro vita. Deacon, però, lo sfida…

Nella puntata di oggi di Beautiful, Grace continua ad osservare sbalordita Paris e Carter mentre si baciano. Dopo aver ripreso la sua borsa, senza farsi notare, la donna ci ripensa e pensa di rientrare in ufficio. Nel frattempo, Paris e Carter concordano sul fatto che la loro attrazione deve rimanere segreta. Mentre la ragazza si reca a una riunione, Grace si ferma con Carter: vuole parlare con lui. E lo intima di lasciare stare sua figlia perché Zende è il ragazzo giusto per lei, non lui. Intanto Sheila pensa al fatto che il suo piano contro Brooke sta andando nella direzione giusta. Alla casa sulla scogliera, Thomas dice a Steffy che Douglas gli ha detto di aver visto Brooke baciare Babbo Natale, ma ha capito che non si trattava di Ridge, perché è successo a Capodanno, bensì di Deacon!

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Brooke confida a Hope che la sera di Capodanno ha baciato Deacon sotto l’effetto dell’alcol, e ora teme che “il segreto” venga fuori. Inoltre sa che Douglas li ha visti e ha paura che il bambino si lasci sfuggire qualcosa. Se Ridge dovesse venirlo a sapere, non la perdonerebbe mai! Allo stesso tempo, Steffy è sicura che prima o poi Brooke compirà un passo falso da spingere suo padre a tornare da Taylor. Intanto, Paris e Carter cedono alla loro attrazione, ma Grace vuole sapere perché sua figlia non sta più frequentando Zende e pretende spiegazioni. Poi la donna cerca di convincere l’avvocato a spingere sua figlia a ripensarci con Zende.

Hope si decide ad affrontare suo padre in merito al bacio tra lui e Brooke. La giovane Logan, però, non sa che c’è Sheila nei paraggi, la quale sta cercando di capire cosa si stanno dicendo. Thomas, notando del turbamento nel piccolo Douglas, incita il bambino a dirgli cosa gli è successo, e la conversazione torna quindi su Brooke e “Babbo Natale”…











