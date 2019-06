Beautiful/ Anticipazioni 13 giugno: Bill fuori controllo, Hope e Liam in lacrime

Bill Spencer fuori controllo nella puntata di Beautiful in onda giovedì 13 giugno

Il magnate deciderà così di affidarsi all’amico e storico collaboratore Justin per non perdere la custodia del figlio Will. Thorne, infatti, da quando ha cominciato una relazione con la sorella di Brooke, sta facendo da padre al bambino che intende allontanare da Bill, convinto che quest’ultimo rappresenti una minaccia per la sua serenità. Dopo il duro confronto con Katie, Bill sarà fuori di sè dalla rabbia e chiederà a Justin di sostenerlo nella battaglia legale contro l’ex moglie. L’avvocato, però, lo metterà in guardia preparandolo all’eventualità che possa perdere. Bill, però, abituato ad ottenere sempre ciò che desidera, chiederà così all’amico di trovare un modo per convincere Katie a fare un passo indietro qualora non sia possibiie vincere legalmente. Bill, infatti, sarà pronto anche ad usare il passato da alcolista di Katie. Cosa farà, dunque, la sorella di Brooke per non perdere la guerra contro l’ex marito? Farà un passo indietro rinunciando alla battaglia legale per la custodia di Will?

Beautiful anticipazioni 13 giugno: prima ecografia per hope e Liam

Il sogno di Hope e Liam di avere un figlio sta per realizzarsi. Dopo essere diventati marito e moglie e aver trascorso la prima notte nuziale, per la figlia di Brooke e il figlio di Bill, già padre di Kelly, frutto del suo amore con Steffy, arriverà un momento importantissimo. La coppia, infatti, nella puntata di Beautiful del 13 giugno, si recherà dalla dottoressa Phylips per la prima ecografia. Hope, che non vede l’ora di diventare mamma per la prima volta, non nasconderà l’emozione, ma anche la paura. L’ecografia, però, cancellerà tutti i dubbi e le incertezze di Hope: la dottoressa, infatti, rassicurerà i futuri genitori. La gravidanza, infatti, procederà nel migliore dei modi: il bambino cresce e non presenta problemi. Felici ed emozionati, Hope e Liam si lasceranno andare alle acrime in attesa di scoprire se il primo figlio sarà maschio o femmina.



