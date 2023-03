Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 13 marzo

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 13 marzo ci svelano che a Los Angeles è arrivato il giorno della vigilia di natale. A casa Steffy tutto sembra essere perfetto: non solo lei e Finn sono felici perché sarà il primo natale di Hayes ma anche perché Taylor gli comunica che ha deciso di rimanere per sempre in città, e lei e sua madre potranno passare le festività in famiglia. A turbare però la quiete arriva un’inaspettata proposta di Taylor che lascia esterrefatti Steffy e Thomas: vuole invitare anche la perfida Sheila, la mamma di Finn, per passare insieme il natale.

Beautiful/ Anticipazioni 13 marzo: un'inaspettata vigilia di natale...

I due ragazzi rimangono senza parole ma, nonostante ciò, decidono di chiamare la signora Carter… Ecco che, contemporaneamente, a casa Sheila si presenta con un regalo Deacon che, trova la donna triste e disperata: a causa di sua nuora Steffy anche quest’anno, crede, che sarà esclusa dai festeggiamenti natalizi. A sorpresa però arriva una chiamata speciale…

Beautiful, anticipazioni puntata 13 marzo su Canale 5

Nella puntata di oggi di Beautiful, poco prima della vigilia di natale, Sheila riceve una chiamata inaspettata… Si tratta di suo figlio Finn che, insieme a Steffy, su consiglio di Taylor, le chiedono di passare insieme la viglia di natale e le festività. Un vero e proprio miracolo natalizio, Sheila coglie subito l’opportunità al volo e acconsente. Chissà come andrà la viglia? Sarà occasione di una tregua tra Steffy e la suocera oppure riserverà brutte sorprese?

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful le dinamiche sono state sconvolte dal ritorno inaspettato della psichiatra Taylor che ha preso l’importante decisione di rimanere per sempre a Los Angeles dove si è riunita con Ridge, a cui ha confessato il suo amore, e ai figli. Continuano poi le liti causate dalla presenza di Deacon: Brooke ha sostenuto Hope nel voler riagganciare un rapporto con il padre dopo che si è resa conto che i due sono legati dalla passione comune per le arti marziali. Questo ha fatto arrabbiare Ridge che ha avuto una forte discussione con Brooke. Hope e Deacon, nascosti, hanno assistito alla litigata.

C’è stato anche un chiarimento tra Taylor e Brooke le due hanno parlato del loro passato, di quando si contendevano Ridge. Brooke ha paura che la sua ex rivale in amore, nonostante gli anni passati, possa avercela ancora con lei e si chiede se possano rimanere ugualmente amiche. Taylor propone a Brooke di lasciarsi tutto alle spalle e tornare a essere amiche, Brooke acconsente. Contemperatemene Steffy chiede al padre se si fosse mai chiesto cosa fosse accaduto se avesse fatto una scelta diversa: Taylor Anziché Brooke.











