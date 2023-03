Beautiful/ Anticipazioni 15 marzo: Brooke e Sheila, Deacon in una posizione scomoda

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 15 marzo

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 15 marzo ci svelano che Sheila interrompe una conversazione tra Brooke e Deacon a Il Giardino. Le due ex amiche sembrano contendersi l’ex galeotto; Sheila si chiede perché Ridge dovrebbe scegliere di passare la vita con Brooke, “la sgualdrina della Valley” (citando le parole di Stephanie Forrester), quando potrebbe stare con Taylor e i suoi figli. Poi le dice di aver passato le vacanze di Natale proprio in compagnia della dottoressa e della sua famiglia. Brooke continua dicendo che si assicurerà che Sheila non si avvicini alla sua famiglia, “soprattutto Steffy, Finn e Hayes.” Deacon cerca di convincere le due donne a darsi una calmata, ma senza successo.

CAOS MIGRANTI/ Molteni (Interno): Ong, scafisti, Sar, accordi Ue: ecco il nostro piano

Infatti Brooke e Sheila continuano a litigare tra loro, rinfacciandosi le vecchie cose. Poi la Logan le giura che farà in modo che la Carter non si avvicini a nessuno dei suoi cari. Alla Forrester Creations, Steffy e Paris riflettono su quanto sia stato fantastico il Natale a casa di Eric. Le due parlano anche del ritorno di Taylor e di quanto sia bello riavere tutta la famiglia in città. L’unico aspetto negativo della vacanza? La visita di Sheila. Steffy continua a non fidarsi della donna. In quel momento arriva anche Zende, annunciando di voler parlare con Paris.

SCONTRO JET RUSSO-DRONE USA/ "O si fa la pace o il disastro totale incombe"

Beautiful, anticipazioni puntata 15 marzo su Canale 5

Nella puntata di oggi di Beautiful, Zende dice a Paris che vuole che trascorrano il capodanno insieme, mentre Steffy vorrebbe avere qualche dettaglio ed è felice di vedere che suo cugino sembra davvero molto preso dalla ragazza. In realtà, Zende ha dei piani ben precisi, e sembra voglia chiedere a Paris di sposarla. Infatti più tardi chiede va da Quinn per ritirare uno splendido anello che ha fatto realizzare apposta per lei. Tornata a casa, Brooke trova un regalo: è una bottiglia di champagne. Sheila, invece, è decisa a neutralizzare la Logan, e sa in che modo farlo, approfittando del Capodanno…

DIRETTIVA GREEN SULLE CASE/ "Interessi divergenti, si può rinviare come con le auto"

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Taylor e Brooke decidono che proveranno ad essere amiche, lasciandosi il passato alle spalle. Con il Natale alle porte, Sheila confida a Deacon che vorrebbe tanto passarlo insieme a suo figlio. In quel momento, Taylor esorta Steffy a contattare la suocera per invitarla al cenone. In realtà la dottoressa spera che così potrà controllare meglio le mosse della Carter e capire se le sue intenzioni sono innocue. Sheila è incredula dopo essere stata invitata poiché non ci sperava minimamente. A Natale, i Forrester si riuniscono per celebrarlo insieme. Sheila, invece, è da Taylor, Steffy, Finn e Thomas. La Carter rimane particolarmente colpita da una conversazione tra madre e figlia, in cui Taylor confida a Steffy che vorrebbe che Ridge fosse lì con loro. E sembra pensare a un qualche piano. Il giorno successivo, Brooke incontra Deacon a Il Giardino, ma sopraggiunge anche Sheila.











© RIPRODUZIONE RISERVATA