Beautiful/ Anticipazioni 18 giugno: Hope si sente male, perde il bambino?

Le nuove puntate di Beautiful si apprestano ad offrire numerosissimi colpi di scena! Ecco tutte le anticipazioni delle trame settimanali che vedremo in onda dal lunedì al venerdì sempre trasmesse sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset, a partire dalle 13.40 circa, subito dopo la fine del TG dell’ora di pranzo. Al centro dell’attenzione ritroveremo la causa sulla custodia nel piccolo Will. Katie nel frattempo, pare essere intenzionata a lottare con le unghie e con i denti contro Bill direttamente in tribunale. La donna ha la totale convinzione che l’uomo non svolta nel migliore dei modi il suo ruolo di padre. Dalla parte opposta, troveremo Spencer non rinunciare ai suoi diritti, prontissimo a scendere in pista con una nuova battaglia. Nel frattempo, numerosi personaggi della soap opera, incominceranno a prendere posizione, schierandosi chi da una parte e chi dall’altra. Ridge e Brooke per esempio, appariranno di pareri decisamente opposti: come finirà? Hope intanto, nel corso della settimana accuserà un malore…

Beautiful: Thorne, Hope e Liam si interrogano sulla nuova collezione

Alla Forrester Creations, durante una riunione, Thorne, Hope e Liam si interrogano sulla nuova collezione che deve essere concepita. I pareri sull’inizio dei lavori, sono decisamente discordanti. La scelta di Katie divide tutti ma dopo averne parlato con Bill, hanno finalmente un chiarimento. Nonostante il confronto, con molto dolore dentro il cuore, la più piccola di casa Logan conferma all’ex marito che proseguirà con il processo fino a quando non gli verrà tolta la custodia del piccolo Will. Le infinite mancanze, avrebbero fatto soffrire troppo il bambino. Lo Spencer però, dopo avere sentito la sua decisione, mette in piedi una guerra contro la sua ex, affinché possa spuntarla lui. L’uomo non vuole assolutamente perdere i suoi diritti e annuncia di essere pronto a lottare contro Katie direttamente in tribunale. A questo punto, le trame settimanali di Beautiful si concluderanno con Katie e Bill pronti per la guerra per ottenere la custodia di Will. Steffy dice a Liam di amarlo e Hope si sente male temendo di perdere il bambino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA