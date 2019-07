Beautiful/ Anticipazioni 18 luglio: colpo basso di Ridge a Bill

ANTICIPAZIONI BEAUTIFUL 18 LUGLIO

Tentativo di un colpo basso di Ridge a Bill Spencer nelle anticipazioni di Beautiful della puntata in onda giovedì, 18 luglio, su canale 5 subito prima del quotidiano appuntamento con Una Vita. La guerra legale tra Bill e Katie per la custodia del figlio Will continua e coinvolge anche gli altri membri degli Spencer e dei Forrester. In particolare, Ridge, acerrimo nemico di Bill, non ha perso tempo a schierarsi dalla parte di Katie scontrandosi anche con Brooke. Forrester, però, non si limita a dare sostegno morale alla sorella più piccola delle Logan, ma decide di agire per aiutarla ad ottenere ciò che desidera. Ridge, infatti, cerca di corrompere il giudice che si sta occupando della vicenda giudiziaria per colpire nel punto più debole Dolla Bill, ma cosa accadrà esattamente nella puntata odierna? Scopriamo insieme tutte le anticipazioni.

BEAUTIFUL: RIDGE CORROMPE IL GIUDICE?

Ridge sta cercando di aiutare Katie ad ottenere la custodia esclusiva del figlio Will. Lo stilista, così, decide di mandare un messaggio al giudice McCullen chiedendogli, implicitamente, di favorire Katie. Il messaggio preoccupa molto il giudice il quale, da una parte, è consapevole di dover molto ai Forrester che, economicamente, hanno sempre sostenuto la sua carriera, dall’altro sa di essere riuscito ad andare avanti nel suo lavoro grazie alla propria dedizione alla legge e alla sua capacità di non farsi corrompere da nessuno. Il giudice, così, è intenzionato a non cedere consapevole che, non avendo nulla da nascondere, più permettersi anche di andare contro una famiglia importante come i Forrester.

BEAUTIFUL: BILL SFIDA THORNE

Dopo aver saputo da Justin che il giudice è assolutamente incorruttibile, Bill si chiude nei suoi pensieri cominciando a pensare a suo figlio Will. Dopo aver perso Liam e Wyatt, Spencer non ha intenzione di restare a guardare mentre Katie cerca di portargli via il suo bambino. Convinto, tuttavia, che tutto sia iniziato per colpa di Thorne, Spencer non ha alcuna intenzione di permettere al figlio di Eric di intromettersi nella sua vita e nel suo rapporto con Katie con cui andava tutto bene prima dell’arrivo del Forrester. Bill, così, arriva ad una decisione: se Katie vorrà andare fino in fondo, non resterà a guardare, ma combatterà con ogni mezzo a sua disposizione.







