Beautiful/ Anticipazioni 19 luglio: Brooke corre da Bill ma…

Brooke è pronta a correre da Bill ma non per quello che molti fan di Beautiful sperano ma per un nuovo piano da mettere in atto. Andando contro Ridge e l’intera famiglia dei Forrester, la bella Logan ha deciso di dare il suo appoggio al suo ex e proprio per questo non vedrà di buon occhio il matrimonio della sorella e di Thorne. La notizia l’ha lasciata senza parole e, soprattutto, pensa che tutto sia legato proprio alla questione dell’affidamento del piccolo Will. Adesso bisognerà capire se sarà proprio lei a ribadire il suo sostegno a Bill, nonostante il bacio, annunciando anche le imminenti nozze che mettono in discussione l’intera faccenda affidamento. Come la prenderà il magnate a quel punto? Saranno le nuove puntate di Beautiful a rivelarlo anche se, almeno per il momento, sembra che le nozze si terranno molto velocemente proprio per giocarsi questa carta in più durante il processo. (Hedda Hopper)

Anticipazioni Beautiful 19 Luglio

Cosa accadrà nel corso delle nuove puntate di Beautiful? Ecco cosa ci riferiscono le anticipazioni sulle trame di oggi, venerdì 19 luglio 2019. Ridge e Brooke gli piaccia o meno, sono destinati ad avere un ruolo di fondamentale importanza nel matrimonio tra Thorne e Katie. Proprio i due infatti, sono stati scelti per il ruolo di testimoni, malgrado i differenti punti di vista per “colpa” di Bill. Proprio il magnate dell’editoria, cerca di convincere ancora una volta la ex moglie a non sposare Thorne e, proprio per questo motivo, avrà un pesante scontro con Ridge, rischiando di arrivare addirittura alle mani. Per fortuna, Ridge arriva ad interrompere questa particolare conversazione molto accesa. Successivamente, l’uomo chiede ad Eric il salotto di casa per celebrare le nozze e proprio a Ridge, di stargli accanto nel ruolo di testimone. Di contro, la testimone di Katie dovrebbe essere la sorella maggiore, sempre se non si lascerà condizionare troppo dalla causa legata alla custodia esclusiva di Will.

Beautiful: il matrimonio tra Katie e Thorne

Le nozze tra Katie e Thorne, saranno l’argomento principale di questa nuova puntata di Beautiful, in onda sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset subito dopo il TG5 dell’ora di pranzo e prima di Una Vita. Mentre Ridge esclude di potere partecipare come testimone, Brooke dice alla sorella che parteciperà per condividere con lei un momento così importante. Tutto quindi, sembra andare per il verso giusto ed anche Thorne è al settimo cielo e non vede l’ora di incominciare una nuova vita in compagnia di Katie. Bill intanto, cerca di bloccare le nozze tra i due e così, si reca a casa di Katie e la invita a riflettere ancora una volta. La Logan infatti, vuole sposare Thorne solamente per portargli via Will, e tutto questo non avrebbe particolarmente senso. Katie però, si mostra del tutto contraria e sostiene di volere dare al figlio tutto il meglio possibile: come andrà a finire?



