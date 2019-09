BEAUTIFUL/ Anticipazioni puntate 4 e 3 settembre: proposta indecente per Ridge!

Beautiful torna domani con la puntata centrale della settimana ad un passo dal suo ritorno al sabato pomeriggio. La soap americana verterà ancora sull’affidamento di Will a Katie soprattutto perché Brooke ha scoperto che il marito conosceva il giudice che si è occupato del caso e che, quindi, è intervenuto a sfavore di Bill, il suo protetto. La donna ne avrà conferma quando riuscirà a mettere le mani sul telefono di Ridge e a quel punto scoppierà la polemica con tanto di proposta indecente in arrivo per Ridge direttamente dal suo rivale. Sembra proprio che Brooke correrà da Dollar Bill per comunicargli la sua scoperta e sarà allora che il tycoon prenderà la palla al balzo per affrontare lo stilista chiedendogli di intervenire presso il giudice a suo favore. In particolare, Bill vorrebbe che il giudice rivedesse la sua posizione annullando la sentenza e togliendo l’affidamento esclusivo di Will alla dolce Katie. Quale sarà la risposta di Ridge a quel punto e quali le conseguenze? A settembre non si parlerà d’altro che di quello che succederà nelle prossime ore… (Hedda Hopper)

Wyatt e Sally verso la rottura?

Beautiful torna domani, il 3 settembre, per una nuova puntata in cui Sally porterà nuova acqua al suo mulino. A quanto pare la giovane Spectra ha conquistato tutti con i suoi disegni e anche Ridge le ha dato il suo benestare quando ha visto i modelli prendere vita durante il servizio fotografico. La notizia l’ha mandata in tilt tanto da spingerla a tornare subito a casa per raccontare tutto al suo Wyatt, ma come andranno le cose tra loro adesso? I due sembrano innamorati e al settimo cielo insieme ma presto anche per loro le cose potrebbero cambiare complicando tutto. A mettere zizzania sarà il ritorno di un Thomas Forrester in versione ‘villain” ma, prima, i due dovranno affrontare i loro problemi quotidiani, sempre insieme finché qualcuno non li separi. Siete pronti a vedere un po’ di pepe nella loro relazione? (Hedda Hopper)

Nuovo bacio in arrivo per Bill e Brooke?

Nuovo bacio in arrivo per Bill e Brooke? Dopo la decisione del giudice di affidare il piccolo Will alle cure esclusive della madre, ora tocca alla regina di Beautiful mettere insieme i cocci di un tycoon disperato. Bill non si da pace per quello che è successo e mentre Katie mette insieme la sua bella famiglia al fianco di Thorne, sembra proprio che la sorella, furiosa per come sono andate le cose, possa di nuovo avvicinarsi pericolosamente al suo ex. Proprio nei giorni scorsi i due sono stati protagonisti di un bacio e lo stesso potrebbe succedere anche in questa settimana quando Brooke scoprirà che Ridge conosce il giudice e che potrebbe averlo influenzato parlandogli male di Bill. Cosa succederà a quel punto? La biondina correrà da Bill a raccontargli tutto strappandogli di nuovo in bacio (questa volta sotto lo sguardo di qualcuno) oppure si limiterà ad affrontare il marito con il rischio di mettere fine al loro matrimonio? Il bacio è dietro l’angolo così come una crisi netta tra le sorelle Logan e i fratelli Forrester… (Hedda Hopper)

Anticipazioni Beautiful settimanali 2-8 settembre

Nuova settimana con Beautiful, la soap opera statunitense in onda dal lunedì al venerdì alle 13.40 su Canale 5. Nella puntata in onda il 2 settembre, Katie e Thorne escono vittoriosi dal processo contro Bill. Alla coppia è stata affidata la custodia di Will, il terzogenito di Katie e Bill, che d’ora in poi non potrà più vedere il padre regolarmente. A Katie il compito di spiegarlo al bambino, nonché di tranquillizzarlo in vista del cambiamento. Emma vede Xander e la sua ex molto vicini e per questo è molto gelosa. Nell’episodio del 3 settembre, Brooke sospetta che Ridge possa aver corrotto il giudice. I due, infatti, sono amici di vecchia data. Bill medita ancora su quello che è successo: la cosa peggiore è aver perso per sempre la possibilità di riavvicinarsi a Will. Mercoledì, vedremo Zoe alle prese con Xander. L’intento della donna è quello di conquistarlo, e per questo Emma ce l’ha con lei. Nel tentativo di scoprire la verità, Brooke controlla il cellulare del marito, e apprende che in effetti lui e McMullen già si conoscevano.

Beautiful: Brooke sospetta che Ridge possa aver corrotto il giudice

Nella puntata di Beautiful in onda giovedì, Brooke ha il coraggio di prendere in mano la situazione e recarsi dal giudice per rimostrare. La Logan, furiosa, accusa l’uomo di aver ceduto alle pressioni di Ridge e di aver favorito Katie. Bill non sa ancora del retroscena. Per questo motivo, tenta di convincere Ridge a far ragionare Katie e Thorne. Bill vorrebbe che rinunciassero alla custodia esclusiva, ma si preannuncia un’impresa ardua. In realtà, un barlume di speranza c’è e resta acceso solo grazie a Brooke. Venerdì 6 settembre, Bill riceve una visita dal piccolo Will, che sembra pronto a perdonarlo a scapito delle influenze esterne. Il bambino non è capace di rancore, perciò va oltre le sue assenze e i suoi limiti come padre. Messa da parte la questione del processo, Emma è ancora in crisi per via di Xander. Lui ha perdonato Zoe e sembra pronto a tornare con lei: la Buckingham è molto sfrontata e ciò va a discapito della rivale, timida e riservata. Ma Emma nasconde un lato di sé a dir poco imprevedibile: ha infatti un serio problema nel contenere la rabbia, e il fidanzato potrebbe ben presto sperimentarlo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA