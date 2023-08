Beautiful/ Anticipazioni 21 agosto 2023: Li fa un passo falso con Sheila

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 21 agosto 2023

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 21 agosto ci svelano che la soap torna in onda con i nuovi appuntamenti, dopo le due settimane di pausa. La narrazione riparte da dove si era interrotta, con Li e Sheila alla resa dei conti in prigione. La Carter si lamenta perché non ha potuto salutare Finn un’ultima volta. La dottoressa sfoga tutta la sua rabbia sulla donna, ma si rincuora perché è dietro le sbarre e suo nipote Hayes sarà al sicuro da lei, che è “un mostro”. Sheila non arretra e insiste che Finn non la pensava allo stesso modo, poi le domanda se hanno finito la conversazione. Li le assicura che marcirà per sempre in prigione e quando ci sarà il processo, lei testimonierà per assicurarsi che la donna resti dietro le sbarre.

Sheila non si lascia intimorire, e ciò spinge Li a compiere un passo falso. La donna, infatti, parla di Finn usando il tempo presente, ma il lapsus non sembra affatto insospettire la criminale poiché Li è molto abile a sviare la conversazione e ad usarla a suo vantaggio. Non appena se n’è andata, Sheila è sorpresa nel trovare lì in prigione una vecchia conoscenza: la guardia carceraria Mike Guthrie.

Beautiful, anticipazioni puntata 21 agosto 2023 su Canale 5

Nella puntata di oggi di Beautiful, le Logan sono riunite per il brunch, dove discutono dapprima delle orribili cose che ha fatto Sheila, poi la conversazione si sposta sulla loro vita amorosa. Katie racconta che Bill la sta ancora corteggiando perché vuole riconquistarla, ma lei è molto insicura: non si fida più di lui come una volta. Hope rassicura sua zia, dicendole che può star tranquilla poiché lo Spencer non è più corso da Brooke, il cui cuore batte solo per Ridge. Alla Forrester Creations, quest’ultimo è sorpreso nel constatare come Quinn voglia davvero bene a Eric, arrivando a preoccuparsi per lui e la sua salute.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, nonostante Carter le abbia confessato di provare ancora dei sentimenti per lei, Quinn è decisa a concentrarsi sul suo matrimonio: per questo motivo, l’avvocato ritiene sia giusto per lui tornare da Paris, nel tentativo di non pensare a Quinn. Quest’ultima, però, continua a pensare che sia una cattiva idea. Grace, invece, tanta di convincere Zende a riconquistare sua figlia poiché non ritiene Carter un buon partito. Brooke bandisce Deacon da casa sua: se vuole avere un rapporto con Hope, potrà farlo fuori da villa Forrester. Solo così può sperare di riavere Ridge a casa. Li fa visita a Sheila in prigione e tra le due comincia un’accesa conversazione su Finn.











