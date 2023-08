Beautiful/ Anticipazioni 9 agosto 2023: Brooke ha deciso, Deacon la supplica di cambiare idea

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 9 agosto 2023

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 9 agosto ci svelano che Deacon incolpa Brooke di essersi di nuovo fiondata su Ridge, ricordandole il modo in cui l’ha trattata ultimamente: l’ha cacciata di casa perché doveva passare del tempo con Taylor, la sua ex moglie! Hope vorrebbe prendere le difese del padre, ma capisce di non poterlo fare perché sente di aver causato già troppi problemi a sua madre. Brooke dice a Deacon che non può più frequentare la loro casa: se vuole convincere Ridge a tornare, lui non deve essere presente. Deacon e Hope potranno sempre coltivare il loro rapporto altrove. Lei non rischierà di nuovo di mettere in pericolo il suo matrimonio.

Bill fa visita a Ridge e gli esprime tutto il suo dispiacere per la morte di Finn. Lo stilista gli racconta di come Steffy abbia preso la decisione di andar via da Los Angeles per un po’ insieme ai suoi figli. Bill pensa che sia probabilmente una buona idea e non può immaginare il trauma che Steffy ha subito guardando Sheila uccidere suo marito. Bill poi menziona la ricaduta di Brooke, che è stata provocata dalla stessa Carter.

Beautiful, anticipazioni puntata 9 agosto 2023 su Canale 5

Nella puntata di oggi di Beautiful, Hope vuole scendere a compromessi, ma sua madre insiste che Deacon non può trovarsi nella proprietà. Brooke è esasperata, ma alla fine accetta le richieste di sua figlia. Deacon comprende le ragioni della Logan, ma allo stesso tempo la supplica di non bandirlo da casa Forrester. Rimasti soli, Liam dice a Hope di aver notato la sua esitazione nel voler difendere suo padre e capisce che forse lo sta facendo per evitare di mettersi in mezzo nei problemi tra Brooke e Ridge…

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Steffy è partita fuori città con i suoi figli per passare un po’ di tempo lontana dopo la drammatica morte di Finn – che in realtà è vivo, ma nessuno ne è a conoscenza. Rimasti soli, Ridge e Taylor passano del tempo insieme, il che dà fastidio a Brooke perché vorrebbe che il marito tornasse a casa. Deacon cerca di convincere la Logan che il Forrester la deluderà ancora una volta; ecco perché si merita di stare con un uomo che la ami davvero e che la metta al centro del suo universo, proprio come lui.

Eric e Donna continuano a vedersi di nascosto, mentre Quinn si preoccupa per lo stato di salute di suo marito. Nonostante Carter le abbia confessato di provare ancora dei sentimenti per lei, rispetta comunque la sua decisione di concentrarsi sul suo matrimonio. Eric, comprendendo le preoccupazioni di sua moglie, sente di dover chiudere a malincuore la sua storia con Donna. Intanto Brooke tenta, ancora una volta, di convincere Ridge a tornare a casa.











