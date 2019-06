Beautiful/ Anticipazioni 21 giugno 2019: malore per Hope, perderà il bambino?

ANTICIPAZIONI BEAUTIFUL 21 GIUGNO: BRUTTO MOMENTO PER HOPE…

Nelle anticipazioni della puntata di Beautiful in onda venerdì, 21 giugno, alle 13.40 su canale 5, Hope vivrà un bruttissimo momento proprio mentre Liam si troverà insieme a sua figlia Kelly e a Steffy che gli confesserà tutto il suo amore. La figlia di Brooke che, in passato ha già vissuto l’esperienza traumatica dell’aborto, dunque, rischierà di perdere anche il figlio, frutto del suo grande amore con Liam? Tra Katie e Bill, invece, la situazione rischierà di diventare insanabile. Spencer, infatti, non sarà comprensivo nei confronti dell’ex moglie a cui farà la guerra per non perdere la custodia del figlio Will e per allontanarla da Thorne che sta facendo di tutto per distruggere il rapporto di stima che aveva con Katie prima del suo arrivo, ma cosa accadrà esattamente nell’ultima puntata settimanale della soap opera americana? Andiamo a scoprire tutte le anticipazioni.

BEAUTIFUL: HOPE RISCHIA DI PERDERE IL BAMBINO

Nella soap Beautiful vedremo Liam e Steffy, da bravi genitori, si trovano alla casa sulla scogliera per prendersi cura della figlia Kelly che ha la febbre. La piccola, fortunatamente, non ha nulla di grave e, superata la paura, Steffy decide di aprire il cuore a Liam a cui confessa di amarlo ancora e di non riuscire a dimenticarlo. La figlia di Ridge è convinta di non poter andare avanti senza di ui, considerando Liam fondamentale per la propria serenità e quella della loro bambina. Il discorso, però, viene interrotto da una telefonata che riceve Liam: dall’altra parte del telefono c’è Hope che si sente male e che, a causa di crampi e perdite di sangue, potrebbe perdere il bambino.

GUERRA TRA KATIE E BILL… ANTICIPAZIONI BEAUTIFUL 21 GIUGNO

Il rapporto tra Katie e Bill diventa sempre più teso. La Logan ha chiesto la custodia esclusiva del figlio Will dichiarando così guerra all’ex marito, disposto a tutto pur di ottenere la propria vendetta e non perdere l’affetto del proprio bambino. Bill, infatti, ammette le proprie colpe, ma non riesce a capire come Katie abbia potuto fargli la guerra togliendo anche un padre a suo figlio. Bill, furioso sia con Katie che con Thorne che considera il vero responsabile della situazione, promette che se davvero arriveranno in tribunale, farà di tutto per distruggere l’ex moglie. Di fronte alle minacce di Spencer, Katie farà un passo indietro?



© RIPRODUZIONE RISERVATA