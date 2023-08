Beautiful/ Anticipazioni 22 agosto 2023: Grace, clamorose accuse contro Carter

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 22 agosto 2023

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 22 agosto ci svelano che Grace, folle di rabbia dopo aver visto Carter e sua figlia baciarsi, corre da Ridge perché vuole compilare un reclamo contro l’avvocato e accusarlo di molestie sul lavoro. Il Forrester è senza parole, e le fa notare che è un’accusa molto grave. La donna non si lascia intimorire e protesta spiegandogli quello sta accadendo proprio ora in un ufficio dall’altra parte del corridoio: Carter stava di nuovo baciando Paris, ed è convinta che lui la stia manipolando. Non permetterà che l’avvocato tratti sua figlia come ha già fatto con Zoe, e poi con Quinn. Grace vuole a tutti i costi fermare Carter.

I pensieri di Eric su Donna vengono interrotti da Quinn, che gli dice di voler recuperare il tempo perduto e il loro rapporto. La Fuller afferma che da quando sono tornati insieme, sente che c’è comunque qualcosa che non va, perciò vuole impegnarsi a fondo nel loro matrimonio: qualunque cosa sia, lo supereranno insieme.

Nella puntata di oggi di Beautiful, Donna cerca di deviare le domande di Katie, che vuole sapere se ci sia qualcuno di speciale nella sua vita. Hope torna a parlare di Katie e Bill, e sostiene che sua zia dovrebbe riprovarci perché la vita è breve e non va sprecata. Donna impallidisce quando Hope afferma che Eric ha perdonato Quinn, e parla di suo nonno come un esempio di uomo amorevole e impegnato. Nel frattempo alla Forrester, Ridge ha bisogno di confrontarsi con Carter per capire cosa c’è sotto. Non può credere che il suo amico sia capace di molestare Paris, e pensa che l’avvocato stia solo passando un momento difficile. Quando cerca di parlarne con lui, però, Carter afferma che sta solo cercando di andare avanti con la sua vita. Ridge intuisce che sta mentendo…

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, nonostante Carter le abbia confessato di provare ancora dei sentimenti per lei, Quinn è decisa a concentrarsi sul suo matrimonio: per questo motivo, l’avvocato ritiene sia giusto per lui tornare da Paris, nel tentativo di non pensare a Quinn. Quest’ultima, però, continua a pensare che sia una cattiva idea. Grace, invece, tanta di convincere Zende a riconquistare sua figlia poiché non ritiene Carter un buon partito. Brooke bandisce Deacon da casa sua: se vuole avere un rapporto con Hope, potrà farlo fuori da villa Forrester. Solo così può sperare di riavere Ridge a casa. Li fa visita a Sheila in prigione e tra le due comincia un’accesa conversazione su Finn, interrotta solo dalla guardia carceraria, una vecchia conoscenza della Carter…











