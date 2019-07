Beautiful/ Anticipazioni 22 luglio: Katie e Thorne annunciano il loro fidanzamento

Siete pronti per una settimana carica di emozioni? Bene, eccovi le trame di Beautiful, tutte le anticipazioni della soap opera americana che prosegue come di consueto, la sua messa in onda dal lunedì al venerdì alle 13.40 su Canale 5. I fan dello sceneggiato lo sanno benissimo: Beautiful non va mai in vacanza. Ecco perché, anche con 40 gradi all’ombra, potrete godere dei vostri drammi preferiti tra case di moda e magnate dell’editoria. I nuovi episodi vanno in onda tutti i giorni sull’ammiraglia di Casa Mediaset, raccontandovi le rocambolesche avventure della famiglia Forrester e di tutto ciò che gira attorno alla loro azienda. La causa per la custodia esclusiva allontana i Forrester: Ridge ritiene positivo che la custodia di Will sia assegnata a Katie che unendosi in matrimonio con Thorne darà a Will una famiglia compatta e concreta. Vi ricordiamo, prima di narrarvi tutte le altre trame settimanali, che la telenovela potrà essere periodicamente visionata anche attraverso il portale di MediasetPlay e la sua applicazione ufficiale in mobilità.

Beautiful, anticipazioni trame settimanali

Steffy e Hope dibattono in quanto Steffy ha deciso di assumere Sally e Xander senza neanche consultarla prima. Katie e Thorne annunciano il loro fidanzamento ufficiale, ad un passo dalle nozze. Brooke non è d’accordo con la battaglia legale in atto per togliere a Bill la custodia del figlio, Ridge all’opposto è convinto che sia la soluzione giusta per dare al bambino serenità e concretezza familiare. Bill chiede a Justin di cercare di interpellare il giudice segnalato per l’udienza. Contemporaneamente, la custodia esclusiva di Will assume contorni sempre più oscuri e confusi. Durante le battute finali, Thorne e Katie decideranno di sposarsi prima dell’udienza per avere una carta in più da giocare contro Bill: qualcosa (o qualcuno) li fermerà oppure andrà tutto liscio come l’olio? Le nuove puntate di Beautiful vi aspettano ogni giorno in onda sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset.

