Beautiful/ Anticipazioni 23 febbraio: Brooke insiste, Hope e Liam non andranno via

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 23 febbraio ci svelano che alla Forrester Creations, una modella flirta con Thomas. Steffy si rassicura sapendo che suo marito Finn non abbia altre donne che gli girano intorno, tranne una – Sheila Carter, sua madre naturale. I due fratelli parlano di Jack, padre biologico di Finn. Thomas si chiede se una parte di lui ne sia felice. Finn sta ancora elaborando il dolore che ha causato. Steffy pensa che sarà sempre così con Sheila coinvolta. Finn, però, non intende parlare di sua madre.

A casa di Brooke, quest’ultima rassicura sua figlia: è fiduciosa che prima o poi lei e Ridge risolveranno la questione di Deacon. Il Forrester, intanto, arriva in ufficio e parla con Steffy e Thomas dell’ultima discussione avuta con Brooke. Steffy si dice sconvolta e non capisce il motivo per cui la Logan non possa schierarsi dalla parte di suo padre. Inoltre, la giovane pensa che sia ora che si renda conto che Brooke non è la donna che fa per lui: ha un’altra famiglia che lo sostiene: i suoi figli e Taylor.

Nella puntata di oggi di Beautiful, Bill e Liam si incontrano al Giardino per parlare della situazione a casa con Deacon. Il giovane Spencer aggiorna il padre su quanto è successo con Ridge, che ha ordinato a lui e Hope di trasferirsi, poi gli confida di come si sente nei confronti della moglie, che vuole riaccogliere Deacon nella sua vita. Bill è molto contrariato poiché sa cosa può succedere con l’ex galeotto: se gli viene concessa un’occasione, lui la sfrutterà. Liam è d’accordo; sta cercando di farlo capire anche a Hope. Lui sa che Deacon è il padre di sua moglie, ma ultimamente la sua presenza rischia di compromettere il suo matrimonio. Bill teme che il figlio sia nei guai.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Ridge ordina a Hope di trasferirsi: non può sopportare la presenza di Deacon. E se lei vuole avere dei contatti con lui, dovrà farlo lontano. La giovane Logan è in lacrime: non vuole e non può lasciare lo chalet, dove lei e Liam hanno costruito dei ricordi. Quando Brooke viene a sapere ciò che ha fatto Ridge, si infuria: come si è permesso di cacciare sua figlia di casa? I due quindi discutono pesantemente, anche davanti a Liam e Hope. Intanto, Deacon è sicuro che la tensione tra Brooke e Ridge prima o poi esploderà, e solo in quel momento lui potrà approfittarne per riconquistare la donna. L’uomo si confida con Sheila, che però lo deride perché non pensa che Brooke gli darà una possibilità.











