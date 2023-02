Beautiful/ Anticipazioni 24 febbraio: anche Bill appoggia Liam contro Deacon!

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 24 febbraio

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 24 febbraio ci svelano che a casa di Brooke, quest’ultima rassicura sua figlia: è fiduciosa che prima o poi lei e Ridge risolveranno la questione di Deacon. Il Forrester, intanto, arriva in ufficio e parla con Steffy e Thomas dell’ultima discussione avuta con Brooke. Steffy si dice sconvolta e non capisce il motivo per cui la Logan non possa schierarsi dalla parte di suo padre. Inoltre, la giovane pensa che sia ora che si renda conto che Brooke non è la donna che fa per lui: ha un’altra famiglia che lo sostiene: i suoi figli e Taylor.

Bill e Liam si incontrano al Giardino per parlare della situazione a casa con Deacon. Il giovane Spencer aggiorna il padre su quanto è successo con Ridge, che ha ordinato a lui e Hope di trasferirsi, poi gli confida di come si sente nei confronti della moglie, che vuole riaccogliere Deacon nella sua vita. Bill è molto contrariato poiché sa cosa può succedere con l’ex galeotto: se gli viene concessa un’occasione, lui la sfrutterà. Liam è d’accordo; sta cercando di farlo capire anche a Hope. Lui sa che Deacon è il padre di sua moglie, ma ultimamente la sua presenza rischia di compromettere il suo matrimonio. Bill teme che il figlio sia nei guai.

Beautiful, anticipazioni puntata 24 febbraio su Canale 5

Nella puntata di oggi di Beautiful, Bill pensa che non ci si può fidare di Deacon e Liam sostiene che Hope ha aspettato una vita che suo padre si facesse vedere e cercasse di riallacciare i rapporti con lei. Bill non è d’accordo, e invita suo figlio a stare accanto a sua moglie e i figli per proteggerli, quello è il suo compito. Liam si dice soddisfatto di avere il supporto di suo padre, che gli è venuto incontro. Il problema è che Hope vuole dare a Deacon una seconda possibilità, e Liam e non può fidarsi di lui. Allo chalet, Brooke dice a Hope che Ridge è molto frustrato da questa situazione. La giovane Logan pensa di trasferirsi perché solo così potrebbero risolvere tutte le tensioni degli ultimi giorni. A quel punto arriva Deacon, che stava ascoltando la conversazione tra le due, e dice a sua figlia che non andrà da nessuna parte…

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Ridge ordina a Hope di trasferirsi: non può sopportare la presenza di Deacon. E se lei vuole avere dei contatti con lui, dovrà farlo lontano. La giovane Logan è in lacrime: non vuole e non può lasciare lo chalet, dove lei e Liam hanno costruito dei ricordi. Quando Brooke viene a sapere ciò che ha fatto Ridge, si infuria: come si è permesso di cacciare sua figlia di casa? I due quindi discutono pesantemente, anche davanti a Liam e Hope. Intanto, Deacon è sicuro che la tensione tra Brooke e Ridge prima o poi esploderà, e solo in quel momento lui potrà approfittarne per riconquistare la donna. L’uomo si confida con Sheila, che però lo deride perché non pensa che Brooke gli darà una possibilità.











