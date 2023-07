Beautiful/ Anticipazioni 24 luglio 2023: Finn è vivo, ecco come Li l’ha salvato…

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 24 luglio 2023

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 24 luglio ci svelano che Steffy è con Liam, che le sta offrendo ancora tutto l’aiuto possibile dopo la morte di Finn. La giovane Forrester gli spiega che vorrebbe organizzare un funerale per il defunto marito e le piacerebbe che anche Li, la madre naturale di Finn, sia coinvolta. Altrove, proprio la donna si trova col figlio, che è ancora vivo, e giace incosciente sul letto, collegato a dei macchinari. Li gli promette che ora Sheila non potrà più fargli del male, poi si ricorda di come è riuscita a salvarlo, facendo tutto ciò che poteva. Adesso è il momento che lui torni da lei, da tutti i suoi cari.

Intanto, il vice capo Baker consegna a Steffy alcuni oggetti personali di Finn, gli stessi che Sheila aveva preso loro nel vicolo, simulando una rapina. Ci sono gli anelli, il portafoglio e la borsa. Rimasta sola, Steffy ripensa a come sia stato ingiusto quello che è capitato. Finn se n’è andato troppo presto. Liam la incoraggia a non buttar via niente; un giorno, quando sarà grande, gli oggetti del padre saranno di Hayes.

Beautiful, anticipazioni puntata 24 luglio 2023 su Canale 5

Nella puntata di oggi di Beautiful, Li cerca di parlare a suo figlio e gli ricorda come l’ha salvato in quel vicolo, dopo che Sheila gli aveva sparato ed era fuggita. I paramedici dicevano che Finn aveva il polso debole, ma non c’era attività cerebrale e hanno fatto tutto il possibile per rianimarlo. I dottori hanno rinunciato a lui, ma non sua madre. Li spera che Finn possa sentirlo perché è determinata a combattere, quindi lo incita a lottare per svegliarsi. Alla Forrester, Brooke e Taylor mettono da parte le loro divergenze. Quanto accaduto con Sheila le ha riavvicinate e ha fatto capir loro che ora devono essere forti per il bene delle loro rispettive famiglie. Ridge è felice nel vedere le due donne supportarsi l’un l’altra, dopo tanti anni a farsi la guerra…

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Sheila viene arrestata dagli uomini del vice capo Baker, ma non senza prima aver lanciato una minaccia: tornerà per vendicarsi. Ben presto tutti i personaggi della soap vengono a sapere delle malefatte di Sheila Carter. La grande domanda che ora tutti si pongono è: cosa farà Ridge ora che ha scoperto cos’ha provocato la ricaduta di Brooke? Steffy spera che i suoi genitori tornino insieme, mentre Brooke si augura che ora che Ridge sa la verità, sia disposto a concederle una seconda possibilità.

La Logan poi ha un incontro molto duro con Sheila in carcere. Nel frattempo, Steffy pensa sia giunto il momento di organizzare il funerale di Finn, quindi invita Li a casa per discuterne. Tuttavia la donna appare piuttosto incerta all’idea, e afferma che non c’è fretta. Più tardi viene svelato il motivo della sua titubanza: Finn è vivo, e Li lo sta tenendo in vita, all’insaputa di tutti, nella speranza che prima o poi si svegli…

