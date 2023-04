Beautiful/ Anticipazioni 25 aprile: Sheila vuole Taylor al fianco di Ridge

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 25 aprile: Ridge e Deacon scatenano una rissa

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 25 aprile raccontano di un furioso faccia a faccia tra Ridge e Dicon dopo la diatriba con al centro del contendere Brooke Logan. Tra i due partirà un parapiglia senza esclusioni di colpi, una lotta spietata condita da pugni e calci che sembreranno per diversi minuti mettere a repentaglio la vita di entrambi. Nel bel mezzo della baruffa, quando la situazione sembrerà quasi volgere al peggio, quasi salvifico si rivelerà l’intervento tempestivo proprio di Brooke, ma la quiete durerà ben poco.

Beautiful/ Anticipazioni 24 aprile: Ridge contro Deacon, volano pugni e non solo!

L’arrivo di Brooke sarà fondamentale per placare gli animi di Ridge e Dicon; la donna tornerà a casa piuttosto provata dopo lo scontro verbale con Taylor e con l’intento proprio di raggiungere lo stilista per un confronto. A quel punto si ritroverà davanti proprio l’acceso scontro con Deacon e il suo intervento metterà fine a quella clamorosa rissa con tanto di ulteriore rabbia da parte di Ridge Forrester. Brooke avrà il coraggio di assumersi ogni colpa scagionando almeno in parte Deacon ma trovando poca approvazione da parte di un sempre più rabbioso Ridge.

Brooke e Taylor amanti in Beautiful?/ La verità nelle anticipazioni americane

Beautiful, anticipazioni 25 aprile su Canale 5: Sheila “tifa” per Taylor, ma…

Nella puntata di oggi 25 aprile di Beautiful anche Taylor sarà tormentata da un lungo flusso di pensieri dedicato a ciò che è successo o potrà ancora succedere tra Brooke e Ridge dopo la scoperta del tradimento. Clamorosamente, arriverà a darle manforte perfino Sheila; la donna ostenterà il massimo supporto per la psicologa confessando di sperare con tutta sé stessa che lo stilista scelga lei come sua futura compagna. Intanto, Taylor resterà quasi di stucco nell’udire quell’inaspettato supporto da parte di Sheila, tentando di celare anche una leggera paura per l’improvviso arrivo della donna. Dal canto suo, la donna motiverà il tutto con il fallimento di Brooke.

Beautiful/ Anticipazioni 20 aprile: Brooke vuole dire la verità, ma Taylor...

Beautiful, dove eravamo rimasti: Brooke e Taylor a confronto dopo la confessione su Capodanno

Nelle precedenti puntate di Beautiful avevamo assistito allo scontro verbale che anticipa la rissa tra Ridge e Deacon; il primo aveva accusato il secondo di aver tratto in inganno Brooke. L’accusa mossa dallo stilista era quella di aver fatto bere la donna con l’obiettivo di finire nel suo letto. Nel frattempo, Brooke continuava a sperare che il suo amore potesse vincere anche questo ostacolo e confidava nel perdono di Ridge; auspicio presto dissipato dalla rabbia dello stilista. La donna cerca anche di spiegare a Taylor come la famosa notte di capodanno non sia successo nulla di grave, sottolineando come il tutto sia nato semplicemente da un bacio. Nel frattempo, anche Hope e Steffy si dimostrano preoccupate rispetto alle disavventure della madre, soprattutto dopo la decisione di raccontare tutta la verità sulla notte di Capodanno trascorsa con Deacon.











