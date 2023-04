Oroscopo Paolo Fox di oggi 25 aprile 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Anche l’Oroscopo di Paolo Fox, dalle frequenze di Radio LatteMiele, sottolinea l’importanza della giornata di oggi, martedì 25 aprile 2023, Festa della Liberazione. Il Sole è in Toro e la Luna è in Cancro: vediamo come si riflettono sui segni zodiacali e in particolare per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox: grande momento per il dinamico Ariete, il Toro vince meglio con la persona giusta al proprio fianco

Ariete, è il momento di fare delle grandi cose: l’Oroscopo di Paolo Fox lo ripete ogni giorno e vi sprona a trovare spunto già ora da quello che dice. In effetti non è così necessario incitarvi, perché siete delle persone abili e toste, anche senza seguire l’oroscopo. Il consiglio delle stelle è quello di affrontare le trasformazioni che potrebbero dare anche dei piccoli disagi momentanei, ma saranno superati in fretta! A sentire ancora di più quest’esigenza di esporsi al nuovo e di rimettersi in gioco saranno soprattutto quelli che pensano di essere stati bloccati per troppo tempo.

Toro, sta per partire maggio, mese di grande forza ed efficacia. Le situazioni inerenti il lavoro sono da portare avanti con grande interesse e ogni possibilità andrà sfruttata la meglio, evitando momenti di inutile pessimismo. Programmi vincenti se c’è la persona giusta al tuo fianco, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: Saturno impegna molto i Gemelli, una Luna foriera di buone notizie per il Cancro

Gemelli, qualche cambiamento è in vista, con Saturno in aspetto nervoso. A volte questo pianeta può rappresentare le troppe cose che abbiamo da fare: troppe preoccupazioni in famiglia, troppe tensioni da vivere e vincere, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Se c’è qualche problema da risolvere, sarà meglio rimandare tutto o comunque agitare poco le acque e ragionare, prima di forzare la mano al destino. Venere però è ancora nel segno e protegge l’amore.

Cancro, la Luna nel segno è un elemento di forza e l’Oroscopo di Paolo Fox si augura che arrivino delle buone notizie. Se hai in mente un progetto, un programma o qualcosa di bello da fare, è probabile che se ne parli, finalmente, dopo mesi di ostilità! L’unico dubbio potrebbe essere rappresentato dalle emozioni poco chiare in amore: attenzione con Capricorno e Ariete.











