Beautiful/ Anticipazioni 27 giugno 2023: Liam passa la notte da Steffy

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 27 giugno 2023

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 27 giugno ci svelano che Hope confida a Brooke di sentirsi a disagio perché Liam sta passando del tempo con Steffy. Pur consapevole che la morte di Finn ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore della sorellastra, teme che questo riavvicinamento con l’ex marito possa in qualche modo riaccendere la fiamma tra i due. Brooke assicura la figlia che ben presto Liam tornerà a casa, quindi non deve preoccuparsi troppo. Nel frattempo, Kelly è felice di vedere suo padre lì insieme a sua madre, e confessa di essere stata lei a chiamarlo affinché venisse. Steffy ringrazia Liam per essere là con lei e la bambina, e per sostenerla in questo momento difficile. La giovane Forrester si chiede chi possa aver ucciso Finn e fa fatica ad accettare la dura realtà: suo marito è morto, e non c’è più.

Beautiful/ Anticipazioni 26 giugno 2023: Steffy torna a casa, Liam corre da lei...

Thomas è andato a trovare Hope, e le rassicura di non preoccuparsi per Liam: ben presto sarà a casa. Al momento vuole prendersi cura di Steffy, ma sostiene che suo marito ama solo lei. Allo stesso tempo, lo stilista odia vedere la ragazza nella stessa situazione di sua madre, ossia assistere a suo marito dividersi tra due donne.

Beautiful/ Anticipazioni 23 giugno 2023: Steffy scopre che Finn è morto...

Beautiful, anticipazioni puntata 27 giugno 2023 su Canale 5

Nella puntata di oggi di Beautiful, dopo aver messo Kelly a dormire, Steffy convince Liam a restare da lei: è la sua prima notte senza Finn, e si sente molto sola. Lo Spencer è però titubante. Il giorno dopo, Eric e Quinn sono in ufficio e parlano della tragedia insensata che ha colpito Steffy. Entrambi si dicono dispiaciuti, non riescono ad immaginare il dolore che stia provando la giovane Forrester. Per fortuna può contare sul supporto dei suoi parenti e dei suoi affetti più cari, che saranno lì per lei. In quel momento arriva anche Carter…

Beautiful/ Anticipazioni 22 giugno 2023: Steffy ricorda Finn, poi una dolorosa verità...

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Steffy finalmente si ricorda di Finn, ma scoppia in lacrime quando apprende che qualcuno gli ha sparato ed è morto. Il dolore avvolge anche i presenti, ma la sua famiglia la rassicura che ci sarà sempre per lei. Nonostante questo passo avanti, però, Steffy non riesce a ricordare nulla di quella notte fatale, e continua ad avere frammenti di memoria che non può mettere a fuoco. In questo momento così difficile, Hope vuole stare vicino a Liam, così come Brooke con Ridge.

Sheila, invece, è tormentata dai sensi di colpa e vorrebbe correre a metodi drastici per impedire a Steffy di ricordarsi di lei: ucciderla, provocandole un overdose. Fortunatamente viene interrotta da Liam prima che commetta un altro crimine. I parametri di Steffy tornano nella norma, quindi può essere dimessa dall’ospedale. Tornata a casa, la giovane viene assalita dal dolore e dalla tristezza per la morte del marito. Di nascosto, Kelly chiama Liam e gli chiede di venire; seppur incerta, Hope lascia che il marito vada a casa dalla figlia e da Steffy.

© RIPRODUZIONE RISERVATA