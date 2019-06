Beautiful/ Anticipazioni 27 giugno: Brooke contro Ridge, scoppia la crisi per…

ANTICIPAZIONI 27 GIUGNO BEAUTIFUL: MATRIMONIO IN CRISI TRA BROOK E RIDGE

Matrimonio in crisi per Brooke e Ridge? Dopo aver combattuto per anni per poter stare insieme e godersi serenamente l’amore nato anni fa, per Brooke e Ridge c’è un nuovo problema da affrontare e che potrebbe avere conseguenze anche sul loro rapporto. A centro della puntata di Beautiful del 27 giugno, infatti, Brooke non esiterà dallo scagliarsi contro il marito che, da amministratore delegato della Forrester, è chiamato a prendere un’importante decisione per il bene dell’azienda e per non compromettere il futuro di tutti i dipendenti. Nonostante il nome Forrester rappresenti ancora un richiamo per tutti gli addetti ai lavori, Ridge si rende conto delle difficoltà economiche che sta attraversando l’azienda per i costi elevati delle sue linee. Per poter sopravvivere, dunque, deve scegliere quale linea tagliare. La decisione, però, sarà difficilissima: in bilico, infatti, ci sono la Hope for the future di Hope e la Intimates di Steffy.

BEAUTIFUL: BROOKE CONTRO RIDGE

Dopo aver appreso della decisione che dovrà prendere Ridge, Brooke decide di affrontare il marito per scoprire le sue intenzioni. La Logan, infatti, è convinta che Ridge salverà senza riserve la linea di Steffy dando la precedenza al bene di sua figlia piuttosto che a quello dell’azienda. Brooke è convinta che, dopo a scelta di Liam che ha preferito sposare Hope piuttosto che restare con Steffy, Ridge abbia perso lucidità e che sia disposto a calpestare e capacità di Hope. Tra i due coniugi scoppia così un’accesa discussione che mette in evidenza a rottura che ormai si è creata tra i due coniugi e che è stata creata dalla rivalità evidente tra Hope e Steffy nonostante e due cerchino di andare d’accordo.

BEAUTIFUL: RIDGE SCEGLIE STEFFY?

Brooke cerca di far capire a Ridge che tagliare senza giustificazioni la Hope for the future non farà scoppiare la pace tra le loro figlie. Forrester, però, è convinto che, al momento, ci siano più ragioni per salvare la Intimates e tagliare la inea di Hope. La linea di Steffy, infatti, è più remunerativa della Hope for the future. Inoltre, fondamentale è anche la condizione di Hope che, a causa della gravidanza, sarà costretta ad assentarsi per diverso tempo dal lavoro. Nonostante tutto, però, Brooke resta convinta che la scelta di Ridge non sia obiettiva. Sarà davvero così?



