Beautiful/ Anticipazioni 28 agosto 2023: Li e Sheila, tregua momentanea per Finn

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 28 agosto 2023

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 28 agosto ci svelano che non appena si riprende dal colpo in testa che le ha dato Sheila, Li realizza che Finn sta lentamente riprendendo conoscenza. Le due donne firmano quella che sembra una tregua; Sheila la ringrazia per aver salvato la vita a suo figlio, mentre Li è riconoscente per averlo fatto nascere. Entrambe si dichiarano le madri di Finn e suggellano questa nuova alleanza con un abbraccio – anche se è chiaro che Li sia parecchio spaventata. Li dice che non chiamerà la polizia, sottolineando che Sheila non è l’unica che potrebbe finire in prigione dato che la dottoressa prima ha firmato il certificato di morte del figlio, poi lo ha fatto uscire dall’ospedale di nascosto. Adesso le due devono trovare un modo per far riprendere conoscenza al ragazzo, e cominciano a incoraggiarlo a svegliarsi, dicendogli che le sue due “mamme” sono lì per lui.

Incuranti di ciò che sta succedendo, Ridge e Taylor continuano ancora a chiedersi dove possa essere diretta Sheila e improvvisamente hanno una terribile sensazione: e se fosse proprio andata da Li? Del resto, quest’ultima non ha più risposto alla loro chiamata…

Beautiful, anticipazioni puntata 28 agosto 2023

Nella puntata di oggi di Beautiful, Hope arriva alla villa dei Forrester ed Eric presume che voglia parlare della nuova collezione. In realtà la nipote gli riferisce di conoscere il vero motivo per cui è andato al club: lo ha sentito – e visto – con Donna. La giovane Logan pretende delle spiegazioni, dato che Eric è ancora sposato con Quinn. Il Forrester ammette che sanno quanto sia sbagliata la loro relazione, eppure non riesce a smettere di pensare a Donna. Hope prova a convincerlo a confessare che non è più lo stesso da quando ha scoperto il tradimento di Quinn con Carter, e suggerisce che deve essere onesto con se stesso. Altrimenti non sarà giusto nei confronti di nessuna delle due donne perché sente che il senso di colpa lo sta divorando.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Quinn vuole essere una moglie leale con Eric, ma lui continua ad essere sfuggente e preferisce passare il suo tempo con Donna. Le Logan commentano la vita amorosa del patriarca dei Forrester, non sapendo che ha una relazione con una delle sorelle. Ridge e Taylor provano a convincere Li a organizzare una veglia funebre per Finn, ma la donna si comporta in maniera piuttosto strana e non vuole continuare la conversazione al riguardo. Il vice capo Baker avvisa Ridge e Taylor che Sheila è riuscita ad evadere. Andando al centro benessere, Hope sorprende Donna insieme ad Eric e decide di affrontare la zia in merito a ciò che ha visto. Sheila scopre che Li sta nascondendo Finn, che è ancora vivo!

