Beautiful/ Anticipazioni 28 luglio 2023: Steffy, il dolore per Finn è ancora grande

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 28 luglio 2023

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 28 luglio ci svelano che Steffy dice a Thomas che non intende incolparlo per ciò che è successo nel vicolo con Sheila, quando quest’ultima ha sparato a Finn che aveva fatto scudo col suo corpo per proteggerla. La Forrester non vuole pensarci più: è venuta in ufficio per cercare di evadere dalla dura realtà, ma si è resa conto che non è abbastanza. Quinn assicura Carter che il suo matrimonio con Eric va a gonfie vele, ma l’avvocato non è molto sicuro, quindi le offre tutto il suo sostegno e le promette che Paris non sarà un problema. Nel frattempo, la Fuller non sa che suo marito è di nuovo da Donna. I due amanti stanno passando il tempo a letto, anche se il Forrester si rende conto che non può più continuare a prendere in giro sua moglie. La Logan gli chiede se ama ancora sua moglie e vuole anche che sia sincero. Eric quindi le spiega che sarà sempre legato a Quinn, ma ha capito che tra loro qualcosa si è rotto. Quando lui l’ha tradita con Carter, il loro matrimonio ha iniziato ad andare in pezzi.

Beautiful, anticipazioni puntata 28 luglio 2023 su Canale 5

Nella puntata di oggi di Beautiful, Steffy cerca di distrarsi con il lavoro, ma le sembra inutile. Ridge le dice che deve solo prendersi cura di se stessa e dei bambini. La figlia vorrebbe rimanere forte e andare avanti per i suoi figli, ma non riesce a farcela senza Finn al suo fianco. Per lei è un momento molto difficile e complicato. Thomas e Ridge le ricordano che non è sola. Steffy spiega che non può sostituire ciò che le è stato tolto. Lei e Finn erano una squadra. Proprio in quel momento entra Taylor. Steffy si lamenta che tutti la trattano come se fosse fragile, ma suo marito è semplicemente morto. Sua madre cerca di spiegarle che col tempo ogni ferita guarirà, ma se proprio non riesce, dovrebbe pensare di andare via per un po’. Portare con lei i bambini e uscire di casa per non pensare troppo a quanto accaduto…

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Brooke e Taylor decidono di mettere da parte le loro tensioni dopo la tragedia che ha colpito Steffy. Mentre Liam continua a passare del tempo a casa dell’ex moglie per supportarla dopo la perdita del marito, scopriamo che Finn non è morto, ma è in fase di incoscienza: Li lo ha salvato e ha deciso di prendersi cura di lui, nella speranza che un giorno possa risvegliarsi. Nessuno sa che Finn è ancora vivo. Steffy vorrebbe organizzare una veglia funebre per il marito, ma Li appare fin da subito incerta e rifiuta qualunque proposta, lasciando la nuora a chiedersi il motivo di tale reazione.

Brooke spera di avere l’aiuto di Eric nel riconquistare Ridge, e ciò provoca indignazione in Taylor. Le due donne hanno uno scontro verbale. Paris è decisa a stare con Carter, ma lui continua a pensare ancora a Quinn.











