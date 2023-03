Beautiful/ Anticipazioni 28 marzo: Steffy spinge Taylor a lottare per Ridge

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 28 marzo

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 28 marzo ci svelano che Steffy sa che i suoi genitori, in fondo, si amano ancora, per questo cerca di convincere Taylor a lottare per Ridge. La giovane Forrester sostiene che questo potrebbe essere un nuovo capitolo per tutti loro, e significherebbe molto per i suoi figli vedere i loro nonni riuniti, come una forte famiglia Forrester. Steffy ricorda che Hope le ha portato via Liam proprio come Brooke le ha portato via papà. Taylor non può incolpare solo Brooke. Imperterrita, Steffy insiste che i Logan continuino a infiltrarsi nelle loro vite, e anche Hope non è poi così diversa da sua madre. La ragazza è inoltre convinta che sia successo qualcosa a Brooke, dato che Ridge è molto preoccupato per lei, e quando uscirà fuori la verità, a quel punto lo stilista potrebbe aver bisogno di una spalla amica.

Beautiful, anticipazioni puntata 28 marzo su Canale 5

Nella puntata di oggi di Beautiful, Hope si chiede perché Brooke abbia improvvisamente deciso di non voler avere più niente a che fare con Deacon, e domanda a sua madre se sia accaduto qualcosa tra loro. Alla Forrester Creations, intanto, Ridge e Carter si complimentano per il lavoro svolto da Paris. Più tardi, quest’ultima si confida con l’avvocato in merito alle intenzioni di Zende; è chiaro che il ragazzo voglia, prima o poi, sposarsi. Il problema è che lei non è affatto pronta. Carter la esorta a seguire il suo istinto e fare ciò che è meglio per lei. Nel frattempo, Hope vuole sapere cosa tormenta Brooke da Capodanno. Si tratta di Taylor? Le ha fatto pressioni su Deacon? Anche Ridge è preoccupato per lei. Sia lui che Hope ribadiscono che Brooke non ha nulla per cui sentirsi in colpa e che non la lasceranno da sola in questo momento così difficile.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, con fatica, Brooke cerca di ricostruire la sua sera di Capodanno passata con Deacon, e pian piano ricorda di aver avuto una ricaduta cedendo all’alcol e baciando il suo ex. La Logan si confida con Ridge e Hope, ai quali omette del bacio con Deacon. Sheila, invece, vuole diventare paziente di Taylor, ma la dottoressa glielo impedisce. Nel frattempo, la stessa Carter intuisce che Brooke ha perso il controllo a Capodanno e cerca di carpire i dettagli da Deacon.

Intanto, Paris e Carter si confrontano in merito al bacio che si sono dati l’ultimo dell’anno. La ragazza si dice poi sorpresa che Zende abbia voluto chiederle di sposarlo; dovrebbe sapere che non è pronta a compiere un simile passo. Poi, Paris riceve la visita a sorpresa di sua madre Grace che mostra del risentimento nei confronti di Carter per via di come si era comportato con l’altra sua figlia, Zoe. Volano scintille tra Hope e Steffy: la prima rassicura l’altra sul fatto che ora Ridge è sposato con sua madre Brooke, motivo per cui Taylor non deve creare problemi.

