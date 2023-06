Beautiful/ Anticipazioni 29 giugno 2023: Eric e Donna si vedono in segreto!

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 29 giugno 2023

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 29 giugno ci svelano che Quinn si lamenta con Carter: da quando l’ha tradito e lui l’ha scoperto, Eric ha iniziato a trattarla con freddezza. E’ molto distante negli ultimi tempi. L’avvocato le ricorda che deve solo pensare a quanto sia fortunata ad avere accanto a sé un uomo onesto e meraviglioso, che è completamente impegnato con lei. Non sanno quanto lontanamente si sbagliano. Infatti scopriamo che Eric ha mentito a Quinn sul suo “impegno” e si è visto con Donna, con la quale tradisce la Fuller…

Liam avverte Hope che sta tornando a casa, poi rassicura Steffy che non dovrà mai sentirsi da sola. Quindi la esorta a trovare il tempo per elaborare il suo dolore e piangere Finn. L’ex moglie gli dice che ha significato molto che sia rimasto la scorsa notte; lei è così grata per lui. Liam le ricorda che sono una famiglia e ci saranno sempre per lei. Nel frattempo, Brooke consiglia a Hope di non ascoltare le parole di Thomas sul legame tra Liam e Steffy. La giovane Logan ascolta le parole della madre, ma non può far meno di sentirsi a disagio perché suo marito ha passato la notte dalla ex moglie.

Beautiful, anticipazioni puntata 29 giugno 2023 su Canale 5

Nella puntata di oggi di Beautiful, Carter incoraggia Quinn a riprovarci con Eric, ma per la donna è molto difficile. Sebbene sia felice che suo marito abbia degli hobby, come il pickleball e il club che lo rendono più attivo, non può fare a meno di sentirsi un po’ trascurata. In passato era lei a renderlo così, e adesso invece Eric ha trovato altri passatempi. Intanto proprio Eric, ancora a letto con Donna, pensa a come lei riesca a farlo sentire vivo. La Logan ne è lusingata e felice, poi ripensa a quante volte negli anni passati ha sperato di poter avere un’altra possibilità con lui, ma gli è sempre stata negata.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Steffy viene dimessa dall’ospedale, ma tornando a casa, nonostante sia circondata dagli affetti più cari, viene sommersa dal dolore perché ogni cosa le ricorda Finn. Di nascosto, Kelly chiama Liam: vuole che il suo papà stia vicino alla sua famiglia. Con riluttanza, Hope lascia andare il marito, anche se Brooke e Thomas non concordano con la sua scelta. Liam finisce col passare la notte da Steffy su richiesta di quest’ultima, ancora troppo sconvolta per stare da sola dopo la morte di Finn.

Brooke e Thomas continuano a non appoggiare la scelta di Hope. Mentre lo stilista ricorda loro che Liam e Steffy saranno sempre legati tra loro, la Logan senior lo mette in guardia: conosce bene il suo gioco, e non vuole che ne approfitti per avvicinarsi di nuovo a sua figlia. Intanto Quinn percepisce una sempre maggior distanza da parte di Eric e non riesce a spiegarsi il motivo.

