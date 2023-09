Beautiful/ Anticipazioni 29 settembre 2023: Ridge crede che Deacon menta su Sheila

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 29 settembre 2023

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 29 settembre ci svelano che Ridge non crede nella buona fede di Deacon e sospetta che, se sapesse qualcosa sul dove si trovi Sheila, mentirebbe pur di coprirla. Hope cerca la complicità di sua madre quando il patrigno ribadisce la sua idea: Deacon Sharpe non dovrebbe aver contatti neanche con le persone a lui più care. Nell’ufficio di Taylor, Deacon le consiglia di esprimere i suoi sentimenti riguardo al fatto che Ridge e Brooke siano tornati insieme. La dottoressa difficilmente riesce a parlare del loro “destino” senza ridere perché forse, solo forse, questo “ponte” che stanno costruendo potrebbe cadere da un momento all’altro. Altrove, Finn inizia a riprendere e Mike chiede a Sheila come intende proseguire.

A Il Giardino, Liam vuole solo che Sheila venga catturata e rinchiusa in modo che quando Steffy e i bambini torneranno a casa, lei non rappresenti una minaccia per loro. Dovrà iniziare a ricostruire la sua vita, per quanto difficile sarà senza Finn.

Beautiful, anticipazioni puntata 29 settembre 2023 su Canale 5

Nella puntata di oggi di Beautiful, Taylor non intende esprimersi sulla situazione di Brooke e Ridge, mentre Deacon ammette che Sheila era una specie di amica, nonostante fosse una psicopatica assassina, e al momento non ha altre persone con cui sfogarsi. Se mai Taylor avesse bisogno di una spalla, lui ci sarà, al che lei lo ringrazia. In questo momento, però, la donna vuole solo concentrarsi sulla figlia e sui nipoti, e su ciò che Sheila ha fatto per rovinare la loro vita. Nel frattempo, Ridge si scusa con Hope per essere stato troppo sgarbato, mentre Brooke dice loro che hanno solo bisogno di rilassarsi. E’ un periodo molto particolare con Sheila fuggita di prigione, che aspetta chissà cosa per poter tornare a fare del male alle loro famiglie…

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Taylor e Deacon iniziano a legare tra loro, ed entrambi parlano di come siano stati mollati rispettivamente da Ridge e Brooke. Nel frattempo, il vice capo Baker comunica ai due di aver scoperto che qualcuno ha aiutato Sheila a fuggire e fa il nome della guardia Mike. Quest’ultimo si lascia convincere dalla Carter ad andare in ospedale per prendere dei medicinali a Finn. Il dottore, rilegato su un letto, cerca per l’ennesima volta di convincere sua madre a lasciarlo andare affinché possa vedere Steffy e suo figlio. Sul punto di perdere il controllo e per paura che suo figlio possa scappare, Sheila lo droga per calmarlo.

Carter, notando l’agitazione di Quinn ogni volta che vede Donna, la rassicura sul loro amore. Ridge è convinto che Deacon sappia dove si trova Sheila, nonostante Hope gli ribadisca che suo padre ha tagliato qualsiasi contatto con lei.











