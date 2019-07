Beautiful/ Anticipazioni 3 luglio: Ridge nei guai per colpa di Steffy

ANTICIPAZIONI BEAUTIFUL 3 LUGLIO

Nelle anticipazioni della puntata di Beautiful del 3 luglio, tra Hope e Steffy è di nuovo guerra aperta. Nessuna delle due ha intenzione di rinunciare alla propria linea di moda, ma Ridge non può fare a meno di tagliare una delle due per salvare la Forrester dal disastro economico. Dopo aver analizzato tutti i pro e i contro, aver ascoltato i pareri a favore dell’una o dell’altra linea, per Ridge è arrivato il momento di prendere una decisione: salverà la Hope for the future o la Intimates di Steffy? La guerra tra la Logan e la Forrester rischia di distruggere anche il matrimonio di Brooke e Ridge: la prima, infatti, non ha alcuna intenzione di restare in silenzio qualora dovesse essere tagliata la linea di sua figlia. Cosa accadrà, dunque, esattamente nella puntata odierna? Andiamo a scoprire tutte le anticipazioni.

BEAUTIFUL: RIDGE SALVA LA LINEA DI STEFFY

Dopo aver analizzato gli ultimi bilanci, Ridge non ha dubbi: la linea da salvare è la Intimates di Steffy non solo perchè è quella che ha portato all’azienda i guadagni migliori, ma perchè può contare al 100% sulla presenza di Steffy, cosa che non può garantire Hope che, essendo incinta, dovrà assentersi per un periodo. La decisione di Ridge, però, non è arrivata dal nulla. Nonostante la sua linea sia sempre stata la punta di diamante, Steffy, per non rischiare di perdere, ha prima tentato di convincere Hope a farsi da parte volontariamente e, poi, di fronte al suo rifiuto, ha chiesto al padre di aiutarla. Ridge, dunque, ha favorito la figlia?

BEAUTIFUL: BROOKE ATTACCA RIDGE

La decisione di Ridge segna l’inizio di una nuova guerra tra Hope e Steffy dalla quale cerca di stare lontano Liam, non sapendo da che parte schierarsi. Chi, invece, dice apertamente la propria opinione è Brooke che, pur avendo sempre trattato Steffy come una figlia, si schiera apertamente dalla parte di Hope attaccando Ridge. La Logan non riesce a capire su quali basi il marito abbia scelto di tagliare la linea di Hope. Ridge cerca di difendersi, ma la frattura tra i due appare ormai insanabile. Il matrimonio, dunque, si romperà? Ad approfittare della crisi tra Forrester e Brooke potrebbe essere Bill.



