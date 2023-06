Beautiful/ Anticipazioni 30 giugno 2023: Quinn ha dei dubbi su Eric

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 30 giugno 2023

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 30 giugno ci svelano che Hope dice a sua madre che quello che sta passando Steffy è tragico, ed è sicura che sia confortante avere Liam lì sia per lei che per Kelly. Brooke è d’accordo, ma fa notare che anche Beth ha bisogno di lui. Intanto, Liam assicura a Steffy che non deve nascondere il suo dolore con lui. Taylor e Ridge lo ringraziano per aver passato la notte con la loro figlia, e sentono che Kelly avrà bisogno del padre come non mai. E anche Steffy vorrà averlo vicino in questo momento così difficile.

Beautiful/ Anticipazioni 29 giugno 2023: Eric e Donna si vedono in segreto!

In ufficio, Quinn dice a Carter che le piace l’idea che riescano ad essere amici e confidarsi dopo la loro storia insieme. La Fuller non ha mai dovuto fingere quando era con lui, poteva sempre essere solo se stessa. Quinn si chiede se anche Eric la pensa così. Carter l’assicura che ora sta facendo tutto il possibile per salvare il suo matrimonio e dovrebbe avere pazienza: prima o poi suo marito tornerà ad essere quello di un tempo. Nel frattempo, Eric riflette e confida a Donna che se sua moglie sapesse costa sta succedendo tra loro, ne sarebbe devastata.

Beautiful/ Anticipazioni 28 giugno 2023: Eric tradisce Quinn con Donna, colpo di scena

Beautiful, anticipazioni puntata 30 giugno 2023 su Canale 5

Nella puntata di oggi di Beautiful, Donna non vuole mettere Eric in difficoltà e sa che lui non vuole ferire Quinn, quindi insieme troveranno un modo per dirglielo. Nel frattempo, Liam è tornato a casa e Hope gli chiede cosa abbia significato per lui passare del tempo con Steffy e sua figlia, tornare dalla sua famiglia in questo momento così complicato per loro, ma lo Spencer non sa darle una risposta sicura. Dall’espressione di Hope si nota quanto lei sia parecchio a disagio per la situazione che si è creata tra le due famiglie…

Beautiful/ Anticipazioni 27 giugno 2023: Liam passa la notte da Steffy

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Steffy viene dimessa dall’ospedale, ma tornando a casa, nonostante sia circondata dagli affetti più cari, viene sommersa dal dolore perché ogni cosa le ricorda Finn. Di nascosto, Kelly chiama Liam: vuole che il suo papà stia vicino alla sua famiglia. Con riluttanza, Hope lascia andare il marito, anche se Brooke e Thomas non concordano con la sua scelta. Più tardi, la giovane Logan ammetterà di essere infastidita dalla situazione. Liam finisce col passare la notte da Steffy su richiesta di quest’ultima, ancora troppo sconvolta per stare da sola dopo la morte di Finn.

Quinn percepisce una sempre maggior distanza da parte di Eric e rivela a Carter di non riuscire a spiegarsi il motivo. Una ragione, in realtà, c’è: lo stilista si sta infatti vedendo di nascosto con Donna, con cui sembra avere una relazione da diverso tempo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA