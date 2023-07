Beautiful/ Anticipazioni 7 luglio 2023: Quinn chiama Eric mentre lui è con Donna!

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 7 luglio 2023

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 7 luglio ci svelano che Quinn continua a sfogarsi con Carter a proposito della distanza che sente nei confronti di Eric. La donna gli confessa che ha cercato di essere presente per lui, di supportarlo, ma sembra non essere a sufficienza. Nel frattempo, Eric e Donna sono ancora a letto insieme e si godono il momento, ma il Forrester pensa di sentirsi in colpa nei confronti della moglie. La Logan cerca di strappargli una risata. Donna insiste che non vuole complicargli la vita, ma Eric afferma che lei è l’unica cosa nella sua vita a non essere complicata. In quel momento, Quinn segue il consiglio di Carter sul far sentire al marito la sua presenza, quindi lo chiama. Ed Eric risponde con una videochiamata!

Beautiful/ Anticipazioni 6 luglio 2023: Steffy giura vendetta a Sheila

Ridge pensa che Sheila deve essere arrestata, ma Steffy ha un piano ben preciso. Intende attirarla a casa con una trappola. Taylor è riluttante, ma la giovane vuole che sua madre collabori, che vada dalla suocera e le offra esattamente quello che vuole: far parte delle loro vite e vedere Hayes. Taylor teme che Sheila possa portare un’arma, ma Steffy dice che non potrebbe mai farlo. Sa che farebbe qualunque cosa per vedere il bambino. A malincuore, Taylor compone il numero di Sheila. Usando Hayes come esca, la dottoressa chiede alla donna se vuole venire a casa. Vuole invitarla per “onorare la memoria di Finn“. Entusiasta, la Carter accetta.

Beautiful/ Anticipazioni 5 luglio 2023: Steffy ricorda tutto, è stata Sheila a uccidere Finn!

Beautiful, anticipazioni puntata 7 luglio 2023 su Canale 5

Nella puntata di oggi di Beautiful, Steffy è determinata a farla pagare a Sheila per tutto il male che ha provocato alla sua famiglia. E’ giunto il momento di porre fine alla pazzia di quella donna che le prima strappato sua madre per tanti anni, poi ha ucciso suo marito a sangue freddo. Molto delusa, Steffy urla ai suoi genitori che avrebbero dovuto sapere che dietro a questo ci fosse Sheila, del resto è stata la causa dei loro problemi per parecchi anni. Al Giardino, Sheila si meraviglia con Deacon per la telefonata di Taylor che l’ha invitata a venire a trovare Hayes…

Beautiful/ Anticipazioni 4 luglio 2023: Steffy, ora è tutto più chiaro con Sheila!

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Quinn si sfoga con Carter per via della freddezza che sente nei confronti di Eric, non sapendo che quest’ultimo ha ripreso a frequentarsi di nascosto con Donna. Paris confida a Zende di provare dei sentimenti per Carter. Nel frattempo, Steffy è tornata a casa e si tormenta perché non riesce a ricordare altri dettagli sulla sparatoria in cui Finn è morto. Una visita di Sheila le fa scattare qualcosa, e improvvisamente la sua memoria torna a quella notte fatale e pian piano ogni dettaglio le appare chiaro. Steffy confida ai suoi genitori di ricordare che Sheila era lì a litigare con lei in quel vicolo, quando poi è venuto Finn.

Lentamente, Steffy comincia a ricordare ogni piccolo dettaglio della sparatoria e ora ne è sicura: Sheila ha sparato e ucciso Finn! La giovane è determinata a fargliela pagare e giura vendetta. Intanto Carter mette in chiaro che tra lui e Paris non ci sarà più nulla, al che quest’ultima capisce che lui prova ancora qualcosa per Quinn.











