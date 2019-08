Beautiful/ Anticipazioni americane: la follia di Thomas e il suo nuovo volto

Beautiful non andrà in onda nemmeno oggi, 6 agosto, negli Usa e il pubblico di Canale5 dovrà attendere il prossimo 26 agosto per rivedere la propria soap preferita. I curiosi, però, coloro che non vogliono rimanere senza anticipazioni e non hanno paura degli spoiler possono volgere il proprio sguardo alle puntate americane conoscendo così quali sono le novità in arrivo per Brooke, Bill, Ridge e compagnia bella. Le anticipazioni non riguardano solo questo attuale triangolo d’amore ma anche, e soprattutto, i giovani della soap, rei di essere alle prese con omicidi, valzer di coppia e bambini scomparsi che poi riappaiono. La novità assoluta riguarda il ritorno di Thomas Forrester. L’attore Pierson Fodé lascerà il suo posto ad un altro attore chiamato a prestare il volto al figlio di Ridge e Taylor ovvero Matthew Atkinson, toccherà a lui scendere in campo per una versione “inedita” e dark del giovane di casa Forrester. Quali sono le conseguenze del suo ritorno in città?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE: IL RITORNO DI THOMAS (CON UN VOLTO NUOVO)

Thomas tornerà in Beautiful proprio nelle puntate che in Italia vedremo tra qualche settimana e che negli Usa stanno andando in scena ormai dalla scorsa primavera. Il bel Forrester farà ritorno a Los Angeles dopo aver passato diversi mesi a New York insieme a Caroline nel tentativo di formare una famiglia felice con Douglas. Proprio quest’ultimo lo accompagnerà a Los Angeles e il loro rapporto sarà non del tutto sano, forse Thomas nasconde la verità sulla sua paternità? In un primo momento le ragioni che spingeranno il rampollo Forrester a tornare in città rimarranno segrete ma il suo comportamento lascia pensare che qualcosa di grave sia accaduto. All’epoca della gravidanza, Caroline aveva appreso che Ridge non poteva essere il padre del bambino per via di una vasectomia, ma se così non fosse e Thomas avesse poi scoperto la verità? Il piccolo dubbio era nell’aria già da allora e il ritorno di Thomas con il bambino al seguito non lascia pensare a niente di buono. Come se questo non bastasse, il bel Thomas porterà di nuovo scompiglio nelle coppie della soap.

LA FIGLIA DI LIAM E HOPE NASCERA’ MORTA?

Anche per Liam e Hope i problemi non mancheranno secondo le anticipazioni delle puntate americane di Beautiful. Al momento, in Italia, Hope è agli inizi della sua gravidanza e con il neo marito va tutto avanti a gonfie vele. Gli screzi con Steffy non sembrano aver stravolto la vita della neo coppia visto che la bella Forrester è impegnata con il suo lavoro ma presto tutto potrebbe cambiare. Proprio al momento del parto, Hope avrà alcuni problemi e le sarà presto comunicato che la sua bambina è nata morta. In realtà è il dottore che si è occupato del parto ad aver scambiato la sua bambina con una morte, e indovinate un po’ dove andrà a finire la figlia di Hope e Liam? Ma tra le braccia di Steffy, ovvio. L’ignara imprenditrice si ritroverà ad adottare la bambina e ad attaccarsi molto a lei mentre Hope soffrirà per la perdita della figlia tanto da scegliere, ancora una volta, spinta dal dolore.



© RIPRODUZIONE RISERVATA