Beautiful/ Anticipazioni puntata 10 agosto: Ridge scopre una tremenda verità

Nella puntata di martedì 10 agosto 2021 di Beautiful, Bridget chiama sua madre per dirle che non potrà più partire per il week-end con lei e la Logan è quasi sollevata dalla notizia, perché così potrà passare più tempo con Ridge, ora che si sono ritrovati. Il Forrester, andando da suo padre per recuperare tutte le sue cose e tornare a vivere dalla moglie, incontra Shauna, la quale gli dice una sconcertante verità: loro due si sono sposati a Las Vegas nel corso di una notte in cui Ridge era completamente ubriaco.

Infatti, l’uomo non ricorda nulla, ma ora è molto preoccupato, perché non sa come raccontare tutto questo a Brooke. Steffy e il dottor Finn, invece, sono felici di essersi rivisti e il medico propone di passare altre volte a trovarla, vista la breve distanza fra le loro case. Steffy è felice ma, non appena il medico va via, si rende conto che ha terminato quasi tutti gli oppiacei che utilizza per superare il dolore alle costole.

Beautiful, dove eravamo rimasti

In “Beautiful“, Brooke dice a Ridge che ha intenzione di assentarsi per qualche giorno, ma lo rassicura sul fatto che non si tratta di una fuga. La donna è fermamente convinta che il loro amore sia più forte di qualsiasi altro ostacolo e per tale motivo spera di poter riprendere il loro rapporto, interrottosi per il bacio scambiato con Bill. Ridge è titubante: da un lato prova ancora dei sentimenti per quella che è a tutti gli effetti sua moglie, dall’altro ripensa ancora ai momenti trascorsi con Shauna a Las Vegas, alla spensieratezza delle loro serate. Tuttavia, alla fine prevale l’amore coniugale, per cui dice a Brooke che l’unica cosa che ha sempre desiderato, anche un attimo dopo essersene andato via di casa, era tornare fra le sue braccia. Le dice quindi che se ha bisogno di andare qualche giorno da Bridget e Logan non deve preoccuparsi, perché al suo ritorno lo troverà ad aspettarla. Il Forrester dice di sentirsi insicuro di tante cose, ma ce n’è una della quale è certo e cioè il fatto di voler invecchiare al suo fianco. Brooke è commossa e corre ad abbracciarlo, perché ormai non sperava più di ottenere il perdono da suo marito.

I due ignorano, però, che Shauna è tornata a Los Angeles e questa volta è convinta a restare per sempre, come comunica a Flo. Sua figlia, dopo aver sentito il racconto del periodo che ha trascorso a Las Vegas con Ridge, le chiede se sono andati a letto insieme, ma la donna glissa su questa domanda, ribadendo solo che il Forrester aveva necessità di distrazione e comprensione e lei ha fatto di tutto per farlo sentire a proprio agio. Più tardi, Shauna riceve una chiamata da Quinn, che ha saputo del suo ritorno e la invita a incontrare immediatamente Ridge per fargli sapere che è finalmente rientrata in città. Inoltre, la invita a passare per caso a Villa Forrester, così da incrociarlo senza destare sospetti. Steffy invece è a casa sua che lavora, mentre cerca di riprendersi dall’incidente. Riceve però l’inaspettata visita del dottor Finn, che è passato a portarle i documenti che ha dimenticato prima di essere dimessa, convinto che la sua segretaria l’avesse avvisata: poiché abita a breve distanza, ha pensato di venire direttamente. Steffy non ne sapeva nulla, ma è molto felice di vederlo e gli chiede di accomodarsi. Poi, i due iniziano a conversare amabilmente ed è evidente che ci sia un certo interesse reciproco. In ogni caso, il medico di Beautiful è molto interessato alle sue condizioni di salute e vuole sapere come sta procedendo la degenza.



