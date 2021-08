Beautiful/ Anticipazioni puntata 17 agosto: Brooke in lacrime per Ridge

Anticipazioni di Beautiful, puntata del 17 agosto 2021: Quinn, Eric e Ridge, ascoltano il racconto di Shauna, rimanendo alquanto sconvolti. Infatti, quest’ultima è rientrata a Los Angeles per stare accanto al marito che ha appena sposato da sole 48 ore in una cappella a Las Vegas. Ridge, incredulo alle parole di Shauna, non ricorda nulla e teme di aver fatto un errore tremendo sotto l’effetto dell’alcool. Infatti, oltre a non ricordare il matrimonio, non rammenta un altro piccolo ma fondamentale particolare, cioè aver detto a Carter di depositare i documenti del divorzio con Brooke. Quindi, a questo punto, il matrimonio con la madre di Flo è pienamente valido.

Brooke, inconsapevole di quello che si sta verificando alla villa dei Forrester, ha organizzato una romantica notte per riconciliarsi col suo amato, ma la notizie di Ridge farà saltare tutti i piani organizzati dalla Logan. Brooke sarà sconvolta: non si sarebbe mai immaginata che Ridge rinunciasse così facilmente al loro matrimonio per sposare Shauna.

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI: BROOKE PIANGE CON DONNA

In “Beautiful“, Ridge cercherà di giustificarsi parlando dei suoi vuoti di memoria, ma Brooke, ancora sotto choc, non vorrà sentire ragioni, specialmente quando Ridge non confermerà che si tratta di una trappola organizzata dalla Fulton. Ridge è convinto che si tratti di un suo terribile errore e non si immagina minimamente di essere stato ingannato, anzi: si sente il colpevole dell’intera vicenda e per aver fatto soffrire Brooke e illuso Shauna. Forrester non era cosciente quando ha pronunciato il sì, e la Fulton ha approfittato della situazione per convincerlo a celebrare le nozze. Ad architettare tutta questa situazione è stata Quinn, che adesso gongola assieme a Shauna, ma quest’ultima inizia a mostrarsi confusa, pentendosi di ciò che ha fatto, perché sa di far soffrire Ridge. Tuttavia, Quinn la spinge a reggere il gioco e a godersi il matrimonio. Intanto, Eric chiamerà immediatamente Donna per informarla di quanto emerso dal racconto di Shauna.

Brooke, ferita per ciò che ha scoperto, viene confortata da Donna. La piccola delle Logan la incoraggerà, dicendole che il loro amore è così forte che sicuramente riusciranno a superare anche questo ostacolo, ma, presa dallo sconforto, Brooke si lascerà andare a un pianto disperato. Nel frattempo, Quinn è più che soddisfatta per il risultato ottenuto, cioè far soffrire Brooke, con un matrimonio celebrato da un complice e amico officiante, e con Ridge completamente ubriaco che non ricordava nulla di quello che diceva e delle azioni che faceva.



