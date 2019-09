BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI PUNTATE DAL 23 AL 29 SETTEMBRE

Bill, Brooke e il coma, questo potrebbe essere il sottotitolo di questa settimana di programmazione di Beautiful. La soap americana torna in onda oggi per una nuova settimana lunga che ne conferma la messa in onda anche nel pomeriggio del sabato e della domenica per la felicità dei patiti. In realtà le soap di Canale5 soffrono un po’ nel fine settimana segnando ascolti davvero poco lusinghieri ma con l’arrivo dell’autunno e del brutto tempo, forse le italiane torneranno davanti alla tv per capire quale sarà il destino di Bill questa volta. Il magnate sarà al centro delle nuove puntate della soap americana che lo ha visto cadere rovinosamente da una balaustra durante un corpo a corpo con i fratelli Forrester e, in particolare, con Ridge. Lo stilista ha voluto così chiudere i conti con lui no solo per quello che ha fatto a Steffy ma anche per quello che sta provando a fare con Brooke.

BEAUTIFUL, BROOKE VERA ANCORA DI SALVEZZA PER BILL

Brooke in questa storia merita sicuramente un capitolo a parte. La bella biondina, storica protagonista di Beautiful, nei giorni scorsi si è molto avvicinata a Bill tanto da prendere le sue parti nella diatriba con Katie per l’affidamento del piccolo Will. La sua spiegazione era legata al fatto che la sorella potesse pentirsi di tutto quello che stava facendo e voleva evitarlo, ma in realtà Bill ha frainteso tanto da baciarla una volta e poi la seconda, sotto l’occhio attento di Steffy che ha rivelato tutto al padre. Questo ha dato il via alla lite che ha ridotto il magnate in un letto di ospedale, lo stesso dal quale proprio Brooke non si staccherà nei prossimi giorni. Sarà davvero in grado di essere la sua ancora di salvezza tanto da riportarlo in vita con i suoi discorsi?

BEAUTIFUL, LIAM E WYATT PRONTI A CHIEDERE SCUSA

Sullo sfondo rimangono i figli di Bill Spencer. In questi giorni chi gli ha fatto del male avrà modo di redimersi proprio passando dal suo capezzale e, in particolare, anche ai figli toccherà farlo. Wyatt e Liam in questi ultimi mesi non sono stati molto clementi con lui e anche con tutte le ragioni del caso visto che il primo è stato usato per spingere il secondo verso Hope e lasciare da parte Steffy. La gravidanza della figlia di Brooke, per così dire, è opera sua, come l’allontanamento da Steffy. Sicuramente il più colpito dal suo comportamento sarà proprio Liam che dovrà però fare i conti con la sua coscienza tanto da ritrovarsi a chiedere scusa al padre sperando davvero che possa riprendersi in modo tale da ritrovarsi. Bill tornerà davvero a capo della famiglia Spencer, e per merito di chi?



© RIPRODUZIONE RISERVATA