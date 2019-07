Beautiful/ Anticipazioni settimanali 1-5 Luglio: quale brand di moda sceglierà Ridge?

Anticipazioni Beautiful settimanali 1-5 Luglio

Beautiful: ecco le anticipazioni settimanali. Cosa accadrà nel corso di queste giornate? La telenovela americana, va in onda ormai da anni e, in questo nuovo focus online, scoprirete la trama degli episodi che vanno dall’1 fino al 5 di luglio, trasmessi come sempre sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset, a partire dalle 13.40 (subito dopo il TG5 dell’ora di pranzo). Il rapporto tra Ridge (interpretato da Thorsten Kaye) e Brooke (interpretata da Katherine Kelly Lang) è sempre più contrassegnato dalle reciproche incomprensioni. Nonostante la storica coppia continui a discutere, tra di loro la forte attrazione non viene mai meno, sintomo di una intesa comunque perfetta che prosegue ormai da moltissimi anni. Ma quando entrano in ballo gli affetti personali e questi si combinano con la gestione degli affari di famiglia, in quella occasione la situazione si modifica in maniera drastica. Proprio Ridge infatti, è chiamato a scegliere tra la linea “Intimates” amministrata da sua figlia Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) e la “HFTF”, che ha come “protagonista” Hope (Annika Noelle), la figlia di Brooke.

Beautiful: Ridge in difficoltà

Ridge si rende conto fin da subito, di essere in evidente difficoltà. Entrambi i brand stanno funzionando alla grande, ma la Forrester non ha adeguate risorse per investire in identica misura su entrambe le collezioni moda: cosa fare? Gli sforzi economici dell’azienda dovranno raccogliersi su una sola delle linee proposte. La scelta, alla fine, cade su “Intimates” e il dubbio che Ridge abbia fatto dei favoritismi nei confronti di Steffy è molto forte, specie in Brooke. Prima che il padre comunicasse la decisione, proprio la giovane Forrester era andata a fargli visita in azienda, per sostenere la sua causa. La conversazione tra padre e figlia, è stata origliata da Brooke, non vista dai diretti interessanti. La Logan infatti, è rimasta buona buona dietro la porta e, dopo avere ascoltato tutto, ha deciso di controbattere facendo valere anche le ragioni di sua figlia. È possibile vedere le puntate di Beautiful anche online, su Mediaset Play, sia in diretta che on demand.

© RIPRODUZIONE RISERVATA