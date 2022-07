Beautiful e Una Vita/ Anticipazioni 12 luglio: Quinn e Carter a letto insieme; David…

Beautiful, anticipazioni puntata 12 luglio 2022

Anche domani, martedì 12 luglio, andrà in onda nel primo pomeriggio di Canale 5 un nuovo appuntamento con la celebre e longeva soap opera Beautiful. L’appuntamento è come sempre fissato alle ore 13.40 con un episodio frazionato. Ma cosa vedremo nella nuova puntata? Secondo le anticipazioni, protagonisti indiscussi saranno Quinn e Carter con la loro relazione clandestina. Entrambi concordano col fatto che non sia affatto giusto avere una relazione di quel tipo, ma nonostante questo finiranno ancora una volta a letto insieme.

Proprio mentre Quinn e Carter saranno coinvolti in un momento di intimità nell’appartamento di quest’ultimo, Zoe arriverà a sorpresa e scoprirà la presenza di un’altra donna. Il tutto mentre Eric ha preso la decisione di tornare con la moglie. Brooke intanto non perderà l’occasione per ricordare a Eric l’inaffidabilità di Quinn sebbene lui abbia deciso di ridare piena fiducia alla donna. Proprio in quel momento, tuttavia, Zoe si trova in casa di Carter venendo a scoprire che lui è a letto con un’altra persona…

Una Vita, anticipazioni puntata di martedì 12 luglio

Subito dopo l’appuntamento con Beautiful, a partire dalle ore 14.10 andrà in onda domani 12 luglio mezzo episodio di Una Vita, la nota soap opera spagnola in onda su Canale 5 dal 2015. Ma cosa accadrà nella nuova puntata? Secondo le anticipazioni Claudia, allieva dell’accademia di ballo, punterà gli occhi su Guillermo. Lolita, preoccupata per Ramon, cercherà di indagare… Genoveva farà una proposta a David: si tratta di una collaborazione segreta che tuttavia scatenerà le titubanze dell’uomo. Lei, di contro, replicherà con delle velate minacce.

Non sono mancate le tensioni tra Valeria e David e dopo alcuni giorni la donna deciderà di cercare un chiarimento speranzosa di poter mettere in salvo la loro amicizia. Lui però le confesserà di provare un’attrazione nei suoi confronti. Una confessione inaspettata di fronte alla quale il loro rapporto rischia di non essere più quello di prima. A questo punto spetterà a Valeria prendere una decisione: fingere che le parole di David non l’abbiamo toccata oppure affrontarlo dandogli una risposta.











