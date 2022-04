Belen e Stefano, la famiglia è allargata al parco/ C’è anche Luna Marie!

Belen Rodriguez e Stefano De Martino di nuovo uniti: gli scatti di Chi magazine

Si sa, “certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano”, come canta Antonello Venditti in Amici mai, e uno di questi grandi amori sembra essere quello di Belen Rodriguez e Stefano De Martino, dal momento che i due sono stati ancora una volta beccati insieme. I paparazzi di Chi magazine, giornale diretto da Alfonso Signorini, ha avvistato gli ormai ex coniugi mentre si trovavano al parco Sempione, al completo della loro famiglia allargata. Stefano De Martino (32 anni e giudice al serale di Amici 21 di Maria De Filippi) e Belen Rodriguez (37 anni, conduttrice de Le iene in coppia con Teo Mammucari) vengono immortalati mentre sono alle prese di un match di basket avviato en plein air e con loro ci sono Santiago, il primo figlio avuto dai due genitori vip, e Luna Marie, che lei avuto dall’ultima relazione con Antonino Spinalbese, finita di recente.

Come emerge dalla descrizione che il noto rotocalco di gossip riprende delle esclusive immagini che ritraggono il quadretto familiare, Belen e Stefano tornano ancora una volta a mostrarsi uniti, gettandosi alle spalle un passato fatto di tira e molla. Questo, dopo un matrimonio e il loro primogenito (i due si sposavano e avevano il primogenito nel 2013), una separazione (2015), un ritorno di fiamma (2019), una seconda rottura (2020), e ora sembra esserci ancora una volta tra i due ex storici la voglia di restare uniti. Che Stefano De Martino e Belen Rodriguez possano a breve voler ufficializzare il loro ritorno di fiamma, può dirsi più che probabile.

La nuova paparazzata di Belen Rodriguez e Stefano De Martino potrebbe suggellare su Chi magazine l’ennesimo ritorno di fiamma dei due genitori vip più amati delle reti Mediaset. Qualora i due ufficializzassero la loro riconciliazione, si tratterebbe della terza reunion effettiva tra i due ex storici. E a fare da prova del 9 che i due siano già tornati insieme sarebbe un importante particolare dei nuovi scatti del quadretto della famiglia allargata: con loro, al polmone verde del Parco Sempione e nel mezzo del match di basket tenuto a Milano, dove Stefano gareggia con il figlio Santiago, c’è Belen a fare da spettatrice speciale, mentre porta con sé in passeggino Luna Marie. La figlia che la showgirl ha avuto dall’ultimo ex Antonino Spinalbese, lo scorso luglio 2021. La relazione tra l’argentina e l’ex hairstylist è durata dal 2020 al 2021.

