Belen Rodriguez e Stefano De Martino, il fidanzamento mai ufficializzato/ Lei vuole un altro figlio?

Belen e Stefano, il ritorno di fiamma

Quella tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è una storia d’amore che ha appassionato moltissime persone e che tra alti e bassi continua ancora oggi. Era iniziato tutto da un ballo ad Amici di Maria De Filippi, poi il matrimonio nel 2013, l’arrivo del loro primogenito Santiago nel 2014 e poi improvvisamente la loro storia d’amore era finita. Nonostante il matrimonio non fosse andato bene, il loro legame non si era mai spezzato per il bene di Santiago ma a quanto pare, neanche il loro amore si era spento.

Santiago De Martino/ Figlio di Belen e Stefano, tutelato e anche parte del loro mondo

Infatti, nonostante Belen abbia avuto un’altra relazione importante con Antonino Spinalbese e sia diventata madre per la seconda volta di Luna Marì, Belen e Stefano sono tornati insieme. La notizia bomba è esplosa sul web grazie a degli scatti rubati che li vedevano insieme al compleanno di un’amica in comune e poi sotto casa della showgirl. Poco dopo le paparazzate sono state sempre di più, sino al punto in cui ai fan della coppia non è rimasto alcun dubbio e i due stessi, ospiti in alcuni programmi tv, hanno fatto capire in modo velato che sono nuovamente una coppia.

Belen Rodriguez, perché Stefano De Martino è tornato da lei/ “Quella delle altre non gli è piaciuta... "

Le dichiarazioni di Belen e Stefano sulla loro storia d’amore

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati insieme e su questo non c’è più alcun dubbio. I fan della coppia però stanno aspettando che i due ufficializzino la loro relazione. Da un’intervista rilasciata da Stefano a Verissimo, emerge il fatto che per il momento i due non vogliono ufficializzare o parlare di nulla che riguardi il loro rapporto pubblicamente per il bene di Santiago. Nonostante ciò, lui non ha negato il ritorno di fiamma ne tantomeno la showgirl che a Verissimo ha addirittura dichiarato di voler avere un altro figlio, però tra un anno. La coppia è stata paparazzata in barca e Belen stessa in alcuni video pubblicati su Instagram ha tranquillamente mostrato De Martino o fatto sentire la sua voce.

Stefano De Martino "L'impresa eccezionale è essere normali"/ Il monologo a Le Iene

Stefano è stato ospite a Le Iene, per l’ultima puntata e Teo Mammuccari non ha perso occasione per rimarcare il fatto che fossero tornati insieme con alcune battutine sulla gelosia. Verso la fine della puntata una fan di De Martino, su Twitter ha scritto: “La minestra riscaldata non è una buona cosa, cara Belen scansati, che ci penso io a dare la mia lasagna a Stefano De Martino”, ma la cosa che ha mandato in delirio i fan della coppia è stata la risposta di Belen: “Mi sono scansata parecchie volte ma la lasagna di nessun altra gli è piaciuta abbastanza”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA