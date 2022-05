Belen Rodriguez e Stefano De Martino, il ritorno di fiamma/ “È un bello che balla”

Non sembrano esserci ormai grandi dubbi sull’ennesimo ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, convinti che questa volta possa essere davvero per sempre. Nonostante lei abbia avuto una figlia da un altro, i due sembrano avere ritrovato la complicità dei tempi migliori, come confermano le occasioni in cui sono stati sorpresi insieme, sia da soli sia in compagnia dei bambini. Anzi, c’è chi ora è convinto che lui sia pronto a chiederle nuovamente di sposarsi in modo tale da suggellare ulteriormente questa unione.

Nessuno dei due per ora ha preferito lasciarsi andare a grandi proclami, forse anche per un minimo di cautela, ma quello che è accaduto negli ultimi mesi sembra essere la dimostrazione di come i due non riescano a stare a lungo lontano dall’altra.

Ospite di Silvia Toffanin a ‘Verissimo”, Belen non ha ammesso candidamente il riavvicinamento con (l’ex?) marito, ma ne ha parlato bene, come solo una donna innamorata sa fare: “È un bello che balla, è la verità. Se mi è venuta voglia di allargare la famiglia? Non adesso, ma sicuramente sarà nelle mani del destino. Il terzo figlio mi piacerebbe averlo, ma non so quando“ – sono state le sue parole, che hanno fatto sorridere anche sua sorella Cecilia. Lei ha glissato sul possibile papà, ma la risposta alla domanda sembra essere piuttosto ovvia.

Il condutore, invece, qualche settimana prima era stato più vago, ma non aveva escluso del tutto questa possibilità (per lui sarebbe il secondo figlio dopo Santiago): “L’amore per i figli, chi li ha lo sa, è imprescindibile – aveva detto a Mara Venier, ospite di ‘Domenica In’ -. Quando diventi padre capisci quanto ti hanno amato i tuoi genitori e quanto poco si ricambia il loro amore. Oggi non riesco a immaginare la vita senza mio figlio. Avendo già un bambino così grande e avendo costruito un rapporto intimo tra me e lui, a volte penso che mi dispiacerebbe avere un altro figlio. Ma non lo escludo, ho iniziato così presto!“. Insomma, chi vivrà vedra.

