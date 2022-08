Belén gelosa di Andrea Delogu e Stefano De Martino?/ L’indizio social e i rumors…

Andrea Delogu e Stefano De Martino: simpatia e complicità ai Tim Summer Hits

Si sono da poco conclusi i Tim Summer Hits 2022, l’evento musicale dell’estate andato in onda su Rai2. Alla conduzione una coppia rivelazione, quella composta da Andrea Delogu e Stefano De Martino, che hanno ben figurato e portato a casa grandi successi in termini di ascolti. Tuttavia sul palco, oltre a una mera collaborazione professionale, molti hanno visto in loro una sintonia non indifferente. Innata simpatia e complicità sono gli elementi che hanno caratterizzato la loro conduzione, oltre al loro rapporto in tv in queste calde serate estive.

Belen Rodriguez provoca Giulia Tordini/ Frecciatina alla fidanzata di Spinalbese...

A riconferma del legame costruito, Andrea Delogu ha condiviso su Twitter alcuni video che ricordano la conduzione al fianco di Stefano De Martino. “Quanto bene e quanto è stato divertentone tutto” ammette felice la conduttrice. E in un altro Twitter manifesta nuovamente il bene che c’è tra i due: “Posso dire Stefano DM TVB un casino, ma dirlo forte?“. Tuttavia non tutti avrebbero gioito nel vedere questa inedita coppia collaborare in tv: Belén Rodriguez, in particolare, nutrirebbe gelosia nel vedere il ballerino così vicino alla rossa conduttrice.

Fedez "spegne" il romanticismo di Stefano De Martino/ "Soffro di analfabetismo di ritorno"

Belén Rodriguez gelosa di Andrea Delogu e Stefano de Martino?

A rilanciare l’indiscrezione è la pagina Instagram The Pipol Gossip, che fa notare un indizio social sui presunti malumori di Belén. “Su Instagram la Delogu segue Belen Rodriguez senza essere ricambiata. Insomma Belen non corrisponde con piacere ‘il segui’ della conduttrice. Nei giorni precedenti si è parlato di una forte gelosia da parte dell’Argentina nei confronti della Delogu” si legge a corredo del post. Un indizio social non indifferente, che dimostrerebbe dunque una presunta gelosia della showgirl argentina verso la conduttrice di Tim Summer Hits.

Tim Summer Hits 2022, in streaming e TV: come vedere l'ultima tappa Portopiccolo/ Su Rai 2 e…

Il portale fa dunque notare come tale indizio sia la prova di un rapporto a dir poco freddo tra le due: “Questa notizia legata all’indifferenza della Rodriguez sui social nei confronti della collega che invece elargisce il suo TVB per il compagno di Belen, potrebbe essere l’ennesima conferma del ‘freddo’ che l’Argentina nutre per la Delogu“. Intanto il ritorno di fiamma tra l’argentina e il ballerino napoletano è sempre più evidente: gli ultimi scatti di Chi li vedono insieme al mare, tra sguardi e baci appassionati, a riprova di un amore che, in fondo, non è mai svanito.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pipol Gossip (@thepipol_gossip)

Posso dire Stefano DM TVB un casino, ma dirlo forte? https://t.co/g6asRBeMg2 — Andrea Delogu (@andreadelogu) August 5, 2022













© RIPRODUZIONE RISERVATA