Belen raggiante su Instagram: “Preso 4 chili! Pure di felicità”/ C’entra De Martino?

Belén Rodriguez raggiante su Instagram: “Ho preso 4 chili! Pure di felicità“

È un periodo davvero felice per Belén Rodriguez, e ha tutta l’intenzione di gridarlo al mondo e manifestarlo sui propri canali social. La showgirl argentina si è riscoperta nuovamente serena al fianco di Stefano De Martino, con il quale il riavvicinamento è sempre più evidente. E, a testimonianza del periodo di serenità e tranquillità assoluta che sta vivendo, ha condiviso un ironico scatto allo specchio in bikini con la scritta: “Nel frattempo ho preso 4 chili! Pure di felicità“.

L’Instagram story condivisa con i followers non è solo indice di un cambiamento fisico dovuto all’aggiunta di qualche chilo in più. Ma rappresenta alla perfezione il periodo raggiante che sta affrontando: quei 4 chili “pure di felicità” sono presumibilmente riconducibili al ripristinato rapporto con De Martino. La coppia si è ritrovata dopo tanti tira e molla e, anche e soprattutto per il bene del figlio Santiago, hanno deciso di concedersi un’ulteriore possibilità.

Belén Rodriguez e Stefano De Martino di nuovo insieme: il riavvicinamento

D’altronde il riavvicinamento tra Belén Rodriguez e Stefano De Martino è ormai cosa confermata. I due si sono immortalati sorridenti e felici e sono sempre di più i momenti condivisi assieme, suggellati anche da scatti in compagnia prontamente pubblicati su Instagram. Il loro amore sembra anche più forte delle voci che li vorrebbero “minacciati” dall’incombente presenza di Andrea Delogu, partner del ballerino alla conduzione dei Tim Summer Hits 2022 su Rai2.

Numerosi chiacchiericci vorrebbero Belén inferocita per l’avvicinamento della rossa conduttrice al suo Stefano, del quale proverebbe una forma di gelosia. Un altro che indizio che conferma il bene che la showgirl argentina prova per lui, bene che forse non si è mai esaurito. E così, archiviata la delusione per la rottura con Antonino Spinalbese, la Rodriguez è pronta a vivere un nuovo capitolo della sua vita: sul fronte professionale si prepara a tornare in onda con la nuova edizione di Tu sì que vales, mentre sul fronte privato il ritorno di fiamma con De Martino è ormai sulla bocca di tutti.

