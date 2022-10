Belen Rodriguez, 31esimo tapiro da Striscia La Notizia per vaffanc*lo social/ A chi era destinato?

Belen Rodriguez, nuovo tapiro da Striscia La Notizia: ecco perché

Belen Rodriguez ha ricevuto il trentunesimo Tapiro d’Oro della sua carriera da Striscia la Notizia. È così in cima alla classifica dei personaggi del mondo televisivo più “attapirati” della storia della trasmissione. Il servizio completo in cui l’inviato Valerio Staffelli consegna il premio alla showgirl andrà in onda nella puntata di questa sera, giovedì 13 ottobre.

Stefano De Martino e Belen, perché in TV sono divisi dopo il ritorno?/ La scelta

Il motivo per cui l’argentina ha ottenuto l’ennesimo noto riconoscimento del Tg satirico di Antonio Ricci è da ricondurre ad una storia pubblicata nelle scorse ore sul suo profilo Instagram. “Forse dovrei prendere ogni tanto delle “lezioni lessicali”, così mi è stato detto… Ma il ‘vaffanc*lo’ (che si capisce molto facilmente) quando le cose “qualcuno” le racconta diversamente per i suoi comodi credo sia dovuto e parecchio chiaro, tra l’altro la mia metafora preferita”, ha scritto. “Buonanotte alle persone che hanno il coraggio di cercare un dialogo per costruire e non per distruggere”. A chi era riferito?

Stefano De Martino sul ritorno con Belen "Abbiamo altro da dire"/ Il segreto

Belen Rodriguez, 31esimo tapiro da Striscia La Notizia: il motivo è il ‘vaffanc*lo’ social

In molti si sono domandati a chi fosse diretto il ‘vaffanc*lo’ social di Belen Rodriguez, che le è valso il trentunesimo Tapiro d’Oro da parte di Striscia la Notizia. La versione più plausibile è che il destinatario possa essere Antonino Spinalbese, padre di sua figlia Luna Marì, attualmente nella casa del Grande Fratello Vip, che però finora non ha mai parlato male di lei. Una teoria che la showgirl, interrogata dall’inviato Valerio Staffelli, sembrerebbe avere smentito.

Belen Rodriguez, il 'vaffanc*lo' social era rivolto all'ex Antonino Spinalbese?/ Lei sbotta: "La verità è…"

“Nella vita non si discute solo con gli ex compagni, si discute anche con i colleghi. Lui mi ha detto di prendere lezioni di italiano e io lo invito a prendere lezioni di canto”, ha dichiarato di fronte alle telecamere. Ad averla fatta infuriare, dunque, sarebbe stato un cantante. Non è ancora dato sapere, però, chi sia la persona in questione.











© RIPRODUZIONE RISERVATA