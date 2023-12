Stefano De Martino trascorre il Natale con il figlio Santiago/ La frecciatina di Belen sulle corna

Stefano De Martino e Belen Rodriguez hanno trascorso il loro “primo” Natale da separati, con buona pace per i due figli, Santiago e Luna Marì, che si sono divisi tra i due genitori. Una festività testimoniata sui social, con le tradizionali storie, tra un piatto di spaghetti allo scoglio, un giro alla spa e le immancabili, neppure nel giorno della generosità e della felicità per eccellenza, frecciatine.

Dalle storie di Stefano De Martino si evince che lui e il figlio Santiago hanno trascorso il Natale a Napoli, probabilmente con la famiglia del conduttore. Differentemente, Belen Rodriguez ha preso la figlia Luna Marì e l’ha portata nella sua “fuga d’amore” con il suo nuovo compagno Elio Lorenzoni in uno splendido hotel con spa ad Erbusco, in Franciacorta. La showgirl, oltre a testimoniare il Natale con il nuovo compagno e la figlia, però, ha deciso nel corso del cenone della Vigilia di lanciare, sempre su Instagram, anche una frecciatina a Stefano De Martino. Quest’ultimo ha deciso di non commentare l’accaduto, seppur si possa intuire che la stoccata non sia passata del tutto inosservata.

La frecciatina di Belen Rodriguez a Stefano De Martino

Insomma, mentre Stefano De Martino e il figlio Santiago trascorrevano un sereno Natale in pieno stile partenopeo a Napoli, la ex compagna Belen Rodriguez e l’altra figlia della coppia, Luna Marì, l’hanno trascorso nella splendida cornice della Franciacorta. Durante il cenone la showgirl ha deciso di dissotterrare la sua vecchia ascia di guerra con la “rivale in amore” Alessia Marcuzzi, più volte associata (mai ufficialmente) all’ultima rottura tra Belen e Stefano De Martino.

La showgirl, infatti, ha ricondiviso nelle sue storie Instagram un post ironico del profilo Very Inutil People che ipotizzava le tavolate natalizie più “calde” del gossip italiano, formate in base ad una qualche esperienza amorosa o lavorativa comune. Belen figurava, nel post, nello stesso tavolo di Ilary Blasi (la cui rottura con Francesco Totti è stata legata ad un tradimento) e Alessia Marcuzzi, che nell’immaginario comune è la presunta ex amante di Stefano De Martino. Un tavolo che ha scatenato l’ilarità di Belen Rodriguez che si è limitata ad una risata nel suo profilo, mentre la Marcuzzi non ha proferito alcun commento pubblico.

