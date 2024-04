Belen Rodriguez attacca Stefano De Martino: “Sognavo meno corna, ecco perché l’ho perdonato”/ Frecciate fiume

Stasera c’è Cattelan, frecciate di Belen Rodriguez a Stefano De Martino: “Sognavo la vita che sto facendo ma con meno corna”

Dopo il forfait dei mesi scorsi, Belen Rodriguez è stata ospite a Stasera c’è Cattelan dove ha concesso una breve intervista in cui non si è risparmiata e tra battute e frecciatine ha detto la sua verità sulla fine del matrimonio con Stefano De Martino e soprattutto ha confermato i rumors di questi ultimi giorni che vedono la coppia riappacificata per il figlio. Non si tratta di un ritorno di fiamma (nel frattempo si accende il gossip su un presunto nuovo fidanzato) ma semplicemente per il bene di Santiago hanno rasserenato i rapporti.

Tuttavia ospite da Alessandro Cattelan, Belen Rodriguez ha lanciato una frecciata a Stefano De Martino. A domanda diretta su qual era la vita che sognava da giovane, la showgirl argentina ha risposto: “Che cosa mi sarei augurata dieci anni fa per il futuro? Altri figli, perché Santiago era già nato. Sognavo la vita che sto facendo senza corna, con meno corna.”

Belen Rodriguez confessa: “Ho perdonato Stefano De Martino perché mi dimentico le cose”

Belen Rodriguez dopo essere tornata sull’argomento tradimenti da parte di Stefano De Martino ha rivelato subito dopo il motivo per cui l’ha perdonato: “Sono una persona ottimista e che scorda, io non ti perdono perché sono buona, ma perché mi scordo di quello che mi hai fatto. Non mi rimangono legate al dito, mi arrabbio lì per lì e poi lascio andare.” Insomma, non per bontà ma perché dimentica anche le offese ed i torti ricevuti.

Infine, la showgirl argentina ospite a Stasera c’è Cattelan ha concluso l’intervista parlando degli odiatori social: “Non vedo quasi mai i gossip, non cerco il mio nome sul web e non voglio sapere nulla. Sui social leggo e rispondo anche ai follower. Sono grata a chi scrive qualcosa di positivo e quindi mi viene da rispondere. Poi c’è anche chi mi fa arrabbiare e rispondo anche a loro con cose del tipo ‘mi dispiace, ti abbraccio’.”

