Belen Rodriguez, come ha reagito alla replica di Stefano De Martino/ Note conduttrici tra le amanti? Rumor

Belen Rodriguez, arriva la reazione alla replica di Stefano De Martino, il rumors: “Una sonora risata”

Dopo mesi di silenzio Belen Rodriguez sulla fine del suo matrimonio con Stefano De Martino si è sfogata in un’intervista fiume a Domenica In. Da Mara Venier la showgirl argentina ha rivelato che il conduttore l’ha tradita con ben 12 amanti ma ciò che più di tutto l’ha ferita è l’essersi sentita sola ed abbandonata in un momento in cui lei aveva più bisogno di aiuto perché aveva iniziato a soffrire di depressione. A sua volta Stefano De Martino ospite a Che Tempo Che Fa ha glissato sull’argomento con una una ‘non replica’ con frasi di circostanza.

Come ha reagito Belen Rodriguez alle dichiarazioni di Stefano De Martino a Che tempo che fa? Nel dettaglio il conduttore napoletano ospite da Fabio Fazio si era limitato a dire che quando una coppia si lascia ci sono sempre due verità e che lui preferisce tenersi la sua per se. Adesso Fanpage, stando a quanto riportano fonti vicine ha rivelato la reazione di Belen alle parole dell’ex marito. “Una sonora risata, così Belén Rodriguez avrebbe reagito di fronte alla replica che Stefano De Martino ha affidato a Che tempo che fa” si legge sul sito che poi aggiunge: “la conduttrice argentina e quanti le stanno vicino avrebbero osservato divertiti – la fase del dolore è ormai alle spalle – il conduttore Rai liquidare la questione spiegando che “ci sono due verità, ognuno ha la propria”.

Belen Rodriguez, sempre durante l’intervista a Domenica In, ha confessato di essere venuta a conoscenza che Stefano De Martino l’ha tradita 12 volte e che con molte di queste donne ha parlato ed hanno subito ammesso il tradimento. Il primo è stato scoperto a gennaio 2023 e l’ultimo a giugno scorso. Durante questi mesi si è vociferato che il conduttore di Bar Stella avesse tradito la showgirl con donne famose. Il nome che era iniziato a circolare era quello di Alessia Marcuzzi. Fonti vicine alla Rodriguez, però, assicurano che le amanti di Stefano De Martino: “Non erano donne famose ma ragazze comuni.”

La storia d’amore tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino tra alti e bassi è durata 10 anni e l’amore è stato coronato dall’arrivo del figlio Santiago. Adesso le strade di entrambi sembrano essere definitivamente separate. Accanto alla showgirl argentina c’è Elio Lorenzoni con cui ha intenzione di mettere radici e convolare a nozze mentre il conduttore di Rai2 attualmente è fidanzato con Martina Trivelli.











